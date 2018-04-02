Курьеры с десантом
Зачем России десятки новых военно-транспортных самолетов
Андрей Станавов

Высота две тысячи метров, стабильные курс и скорость — тяжелый транспортник Ил-76МД с бронетехникой проходит над точкой выброски. По сигналу штурмана в хвосте распахивается трехстворчатый грузовой люк. Спустя секунды из него выскальзывает белый купол вытяжной парашютной системы.

Наполнившись воздухом, он длинным тросом срывает с креплений 13-тонную боевую машину десанта, разгоняет ее по металлическим роликам и мягко выдергивает в облака. Вслед за ней за обрезом рампы исчезают вторая и третья. Люк захлопывается. Полегчавший на сорок тонн самолет резко задирает нос и с креном ложится на обратный курс. Легендарные «семьдесят шестые» — костяк парка Военно-транспортной авиации ВКС России, в который также входят легкие Ан-26, средние Ан-12 и сверхтяжелые Ан-124 «Руслан». О настоящем и будущем этих самолетов, а также о перспективных машинах, что придут им на смену, — в материале РИА Новости.

Новый старый «Илюша»

Российские ВКС эксплуатируют более сотни тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД советской постройки, не считая спецбортов.

Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 МД во время воздушного парада на авиационном фестивале Форсаж-2017, посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России.
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 МД во время воздушного парада на авиационном фестивале Форсаж-2017, посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Учебное десантирование с самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.
Учебное десантирование с самолета Ил-76 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет ИЛ-76 МД с батальоном военной полиции на борту, прибывшим из Сирии в Махачкалу.
Самолет ИЛ-76 МД с батальоном военной полиции на борту, прибывшим из Сирии в Махачкалу.
© РИА Новости / Муса Салгереев/ NewsTeam
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Самолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.
Самолет Ил-76 пролетает над Красной площадью во время репетиции воздушной части Парада Победы.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Ил-76 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии перед вылетом в пункт постоянной дислокации на территории России.
Самолет Ил-76 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии перед вылетом в пункт постоянной дислокации на территории России.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 МД во время воздушного парада на авиационном фестивале Форсаж-2017, посвященном 105-летию создания Военно-воздушных сил России.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сегодня это основной самолет ВТА, предназначенный для транспортировки войск и высадки воздушных десантов.

Один «семьдесят шестой» способен забросить в тыл противника 126 вооруженных десантников или три единицы бронетехники.

«С точки зрения технологий точного десантирования «Ильюшин» — номер один в мире, — рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин. — То, на что способны ильюшинские самолеты, повторить никто не может. Начиная с десантирования со сверхмалых высот от двух метров и заканчивая выброской в сложных метеоусловиях».

Горбатый, Илюша — так его называют. А еще Улыбайка — за характерную форму остекления штурманской кабины. «Илюша» — бывалый ветеран, прошедший пекло локальных конфликтов. 

Только во время войны в Афганистане на его долю пришлось около 15 тысяч рейсов.

В СССР «семьдесят шестые» собирали в Ташкенте, сейчас производство перспективной модификации Ил-76МД-90А локализовано на ульяновском предприятии «Авиастар-СП».

Крупный госзаказ Минобороны взбодрил гигантский завод, который после распада Советского Союза перебивался текущим ремонтом Ан-124, небольшими сериями строил пассажирские Ту-204.

Самолет Ил-76 на территории Ташкентского механического завода.
Самолет Ил-76 на территории Ташкентского механического завода.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборка грузового отсека самолета Ил-76МД-90А в цеху АО Авиастар-СП
Сборка грузового отсека самолета Ил-76МД-90А в цеху АО Авиастар-СП
© РИА Новости / Андрей Станавов
Макет поточной линии сборки транспортного самолета Ил-76-МД-90А.
Макет поточной линии сборки транспортного самолета Ил-76-МД-90А.
© Фото предоставлено пресс-службой ОАК
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Самолет Ил-76 на территории Ташкентского механического завода.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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«Завод активно перевооружается, — рассказывает РИА Новости директор по производству «Авиастар-СП» Сергей Платонов. — Закуплены новые станки, механосборочное, механокаркасное и штамповочное производство. Все расчеты выполняются «в цифре». Скоро запустим поточную линию сборки, которая в перспективе увеличит мощность завода до 18 самолетов Ил-76МД-90А в год. По действующему контракту мы должны передать Минобороны 39 воздушных судов».

Приехав сюда, понимаешь, что более подходящего места для производства тяжелых грузовых самолетов найти сложно. Сотни гектаров крытых производственных площадей, огромные ангары, собственный аэродромный испытательный комплекс, тысячи квалифицированных инженеров и рабочих...

Из открытых лючков стоящих на стапелях центропланов спускаются толстые жгуты разноцветных кабелей, пахнет свежей грунтовкой. В соседнем корпусе аккуратно разложены новенькие консоли крыла, стрингеры, нервюры, элементы фюзеляжей и стойки шасси. Когда-то в этих цехах были произведены две трети всех «Русланов».

Топливозаправщик Ил-78М-90А
Топливозаправщик Ил-78М-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов
Грузовой люк военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
Грузовой люк военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов
Кабина пилотов Ил-76МД-90А
Кабина пилотов Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов
В кабине пилотов Ил-76МД-90А
В кабине пилотов Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
Опора шасси военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов
Хвостовое оперение самолетов Ил-76МД-90А, Ульяновск
Хвостовое оперение самолетов Ил-76МД-90А, Ульяновск
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сборка грузового отсека самолета Ил-76МД-90А в цеху АО Авиастар-СП
Сборка грузового отсека самолета Ил-76МД-90А в цеху АО Авиастар-СП
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Топливозаправщик Ил-78М-90А
© РИА Новости / Андрей Станавов

Когда-то в этих цехах были произведены две трети всех «Русланов».

«Несмотря на схожую внешность и название, Ил-76МД-90А существенно отличается от Ил-76МД, — отмечает Алексей Рогозин. — Фактически это другой самолет. У него много нового: двигатели, крыло, авионика. Машину делают с нуля. Наша главная задача — раскрутить производство в Ульяновске на полную мощность. В этом году рассчитываем передать Минобороны три борта, в следующем — еще пять. Параллельно с Ил-76МД-90А Ульяновск также строит конвертируемые летающие топливозаправщики Ил-78М-90А, которые можно прямо “в поле” переоборудовать под грузовые задачи».


Под крылом Ил-76МД-90А вместо старых двигателей Д-30КП-2 подвешены мощные, экономичные и малошумные ПС-90А-76, существенно увеличившие максимальную дальность полета.

В кабине пилотов — шесть стеклянных цифровых дисплеев, на которые выводится информация о работе всех систем. Установили новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование, а рабочее место штурмана оборудовано многофункциональным индикатором.

Семейная черта «семьдесят шестых» — непревзойденная универсальность. Они идеально подходят для быстрой переброски войск, вооружений и техники, эвакуации раненых и доставки габаритных грузов, не боятся регионов с экстремально жарким или холодным климатом, высокогорья.

Благодаря особой конструкции крыла для взлета и посадки, машине хватает рекордно короткой полосы — всего около полутора километров.

Пневматики мощного 20-колесного шасси готовы к встрече не только с аэродромным бетоном, но и с грунтом или ледовым панцирем арктических морей.

Пока развертывается производство новых машин, в Вооруженных силах России продолжается эксплуатация существующего парка. По строевым Ил-76МД с 2018 года началась программа модернизации до версии МД-М. На самолеты ставят современные пилотажно-навигационные комплексы, меняют светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, средства обороны и связи. После этого срок службы машины увеличивается на 15 лет.

Самолет Ил-78М-90А в Ульяновске
© РИА Новости / Андрей Станавов

«Искусственно списывать строевые машины смысла нет — они прекрасно работают, — отмечает Рогозин. — Мы лишь продлеваем ресурс и модернизируем. Со временем доведем все до облика МД-М. Первый уже передали Минобороны в марте. Что касается новых машин с пермскими двигателями, то они будут пополнять парк и замещать устаревшие по мере необходимости». Нишу машин сверхтяжелого класса в ближайшие 20 лет должны закрыть «Русланы».

Их также планируют основательно освежить.

«Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможность глубокой модернизации парка Ан-124, — рассказал Рогозин. — Прежде всего, речь идет о бортовом радиоэлектронном оборудовании, пилотажных комплексах. Двигатель Д-18 оставим. Он не самый новый, но надежный и со своими задачами справляется».

 

При этом в Минобороны совместно с ильюшинцами уже приступили к проекту ПАК ВТА — перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Это сверхтяжелая широкофюзеляжная машина, которая в отдаленной перспективе должна прийти на смену «Русланам». Ее облик пока засекречен.

Младший брат

По оценкам экспертов, на долю средних транспортных самолетов в ВТА приходится до 80% объема перевозок. Сейчас эту нишу в ВТА занимает легендарный Ан-12 — турбовинтовой «старичок», впервые поднявшийся в небо более 60 лет назад. В распоряжении Минобороны России около полусотни таких машин.

Десантно-транспортный самолет Ан-12
© РИА Новости / Лев Поликашин
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Когда-то революционный для своего времени самолет, открывший эру массового десантирования войск с техникой, сегодня безнадежно устарел. Сложнейшее управление, низкая эргономика кабины пилотов, капризное поведение на взлете и при посадке, неудачная компоновка систем.

По сложности пилотирования в «антоновской» линейке эти машины стоят на втором месте после Ан-22 с бустерным управлением.

Как ожидается, скоро Ан-12 сменит перспективный средний самолет Ил-276, по сути — уменьшенная версия «семьдесят шестого» с двумя двигателями ПС-90А-76 вместо четырех. Скоростная турбореактивная машина позволит сократить время доставки грузов и снизить себестоимость перевозок.

Перспективный средний военно-транспортный самолет Ил-276
© Предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

Поставить самолет «на крыло» ильюшинцы планируют уже в 2023 году. Надо отметить, Минобороны предъявило к машине довольно жесткие требования: возможность безотказной эксплуатации с грунтовых и неподготовленных аэродромов с короткой ВПП, в том числе в условиях Арктики.

«Сейчас мы активно работаем над проектной документацией. Уже в ближайшее время хотим выйти на испытания и запустить самолет в производство. Через год-два получим сертификат и подтвердим характеристики, — уверен Рогозин. — Внешне «двести семьдесят шестой» напоминает Ил-76, у него такое же сечение грузовой кабины, построенной по стандартам железнодорожных перевозок. Грузоподъемность — около 20 тонн. В грузовой отсек поместятся почти все образцы боевой техники, стоящие на вооружении».

Глава “Ильюшина» подчеркнул, что для экономии на техперевооружении и ускорения разработки Ил-276 максимально унифицируют с Ил-76. Новая машина позаимствует у «старшего брата» многие системы и агрегаты, доработанные комплексы бортового оборудования и радиоэлектронную начинку.

Изготавливать самолет будут также в Ульяновске — это позволит снизить расходы и на освоение самолета в производстве.

Боец в легком весе

Легкие Ан-26 советской постройки остаются одними из самых ходовых в ВТА. Чирок, Баржа, Самосвал — за 40 лет эксплуатации этим неприхотливым рабочим лошадкам придумали немало забавных прозвищ.

Большинство машин — далеко не новобранцы, они все чаще «оседают» на стоянках и в ангарах в ожидании очередного ремонта. Вопрос обновления парка «двадцать шестых» назревал давно и остро встал в 2015-м, когда Киев разорвал ВТС с Москвой.

Концерн «Антонов» отказался обслуживать самолеты «Ан» российских ВКС.

Вместе с Ан-26 поддержки разработчика лишилось все семейство «антоновских» машин: более двух десятков легких турбореактивных Ан-72, более полусотни средних Ан-12, несколько тяжелых Ан-22 «Антей» и свыше двух десятков супертяжеловесов Ан-124 «Руслан». Сегодня поддержкой исправности военных «Анов» вынуждена также заниматься Объединенная авиастроительная корпорация.

Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
Фюзеляж самолета Ил-112В в цехе окончательной сборки ПАО Воронежское акционерное самолетостроительное общество в Воронеже.
Фюзеляж самолета Ил-112В в цехе окончательной сборки ПАО Воронежское акционерное самолетостроительное общество в Воронеже.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"
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Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже
© Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

В качестве сменщика для Ан-26 Минобороны выбрало Ил-112В. Контракт на его разработку подписали в 2014-м, доверив постройку опытной партии Воронежскому авиазаводу ПАО «ВАСО». Причем опытные летные образцы сразу изготавливают на серийной оснастке, которая затем позволит выпускать до 12 машин в год.

«Это первый транспортный самолет, создаваемый в России с нуля, — рассказывает Алексей Рогозин. — Двигатель тоже новый, полностью российский. Сейчас отрабатывается на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ. На машине предусмотрено огромное количество бортового оборудования, которое позволит эффективно использовать самолет в условиях боевых действий. Поднять его в воздух мы намерены до конца года».

И хотя Ил-112В, на первый взгляд, мало отличается от Ан-26 (грузоподъемность — около пяти тонн, длина — 24 метра, максимальная скорость — 550 км/ч, потолок — 7,5 тысячи метров), их разделяет бездонная технологическая пропасть. Благодаря современным автоматизированным бортовым комплексам, управлять «ильюшинской» машиной можно вдвоем. 

Для сравнения: экипаж Ан-26 состоит из шести человек. В конструкции планера широко применяются материалы последнего поколения.

Новый транспортник собирают только из российских комплектующих.

«Сердце» Ил-112В — экономичные турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ мощностью до 3,5 тысячи лошадиных сил. С ними загруженный самолет преодолеет 2,5 тысячи километров без дозаправки. Борт вмещает два «уазика», до 50 военнослужащих «налегке» или до 25 парашютистов с оружием и снаряжением.

Испытания нового российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного АО "Климов" для перспективного российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Это первый самолет такого класса, оснащенный оборонительным комплексом с ЛТЦ (ложными тепловыми целями). На взлете и при посадке ЛТЦ прикроют от огня ПЗРК, а на эшелоне — от ракет вражеских истребителей.

Как ожидается, легкие «Илы» начнут поступать в ВКС после 2020-го и постепенно заменят Ан-26 и Ан-72, которые отправятся на заслуженную пенсию.

В перспективе на базе транспортника Ил-112 можно будет разработать специальные и гражданские модификации — ведь качество и надежность ильюшинской техники ценят во всем мире.

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