Один «семьдесят шестой» способен забросить в тыл противника 126 вооруженных десантников или три единицы бронетехники.

«С точки зрения технологий точного десантирования «Ильюшин» — номер один в мире, — рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, гендиректор «Ильюшина» Алексей Рогозин. — То, на что способны ильюшинские самолеты, повторить никто не может. Начиная с десантирования со сверхмалых высот от двух метров и заканчивая выброской в сложных метеоусловиях».

Горбатый, Илюша — так его называют. А еще Улыбайка — за характерную форму остекления штурманской кабины. «Илюша» — бывалый ветеран, прошедший пекло локальных конфликтов.