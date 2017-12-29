Плавучий плацдарм: чем интересен большой десантный корабль "Иван Грен"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Три сотни вооруженных до зубов морпехов, 13 основных боевых танков или — на выбор — около 40 БТР/БМП, а также два транспортно-десантных вертолета. Такая мини-армия свободно умещается на борту большого океанского десантного корабля (БДК) проекта 11711 "Иван Грен".

Морпехи с доставкой

До конца года на нем поднимут Андреевский флаг, и "Грен" официально войдет в состав Северного флота. Этот "десантник" — первый российский корабль такого класса, способный обеспечивать высадку людей и тяжелой техники без контакта с берегом. О том, в чем он превзошел своих предшественников и какое место займет во флоте, — в материале РИА Новости.

Если не считать флотилии малых и средних десантных кораблей, то только БДК сегодня в составе ВМФ числится около двух десятков. Это корабли советских проектов 775 (типа "Цезарь Куников") и 1171 (типа "Николай Фильченков"). Если первые еще относительно молодые, то возраст вторых уже приближается к почтенному. К примеру, "Саратов" был спущен на воду в 1964-м. И хотя корабли регулярно ремонтируются, очевидно, что уже очень скоро им потребуется замена. "Иван Грен" — прямой потомок БДК проекта 1171 "Тапир", а точнее, его развитие. Даже по основным характеристикам они схожи: смахивающий на сухогруз "дедушка" тоже обладает солидным водоизмещением и может перевезти 300 морских пехотинцев и два десятка танков.

Пушки и "Катраны"

Плоскодонные корабли проекта 755 польской постройки, которые сейчас составляют основу флота БДК, уступают "Ивану Грену" по габаритам и вместимости. Для сравнения: полное водоизмещение нового корабля — 5000 тонн против 4080 у польского "собрата". Кроме того, он на восемь метров длиннее, на полтора метра шире и на 1,3 метра глубже сидит в воде. Если "Цезарь Куников" может вместить 190 морпехов и десять танков (или 24 бронетранспортера), то "Грен" — 300 и 13 соответственно. Корабли 775-го проекта строили двумя сериями, причем, планировалась третья — специально под перевозку газотурбинных танков Т-80. Примечательно, что головной БДК этой серии назывался "Контр-адмирал Грен". Его успели заложить в Гданьске, но после распада СССР разрезали на металл.

Новый БДК несколько превосходит корабли проекта 755 не только про грузоподъемности, но и по мощи бортового вооружения. В дополнение к АК-176М и АК-630М-2 "Дуэт" (10 тысяч выстрелов в минуту) он несет две установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" калибра 122 миллиметра. Каждая включает в себя лазерный дальномер, систему управления, 40 направляющих и забрасывает реактивные снаряды на дальность до 20 километров со скорострельностью две штуки в секунду. Массированный удар "Града" буквально сметает живую силу и легкую бронетехнику противника. Таким образом, корабль в состоянии даже без поддержки других сил флота прикрыть высадку десанта плотным ракетно-артиллерийским огнем. Защититься от вражеских ракет ему помогут несколько пусковых установок комплекса радиоэлектронного подавления. Хотя, как правило, корабли такого класса применяются не в одиночку, а в составе мощной десантной группы.

Мост на берег

Для строительства "Грена" применялись новейшие разработки в кораблестроении, использовались высокопрочные материалы и даже технологии снижения заметности. Ограничений по типам перевозимой боевой техники практически нет, лишь бы ее суммарная масса не превышала допустимую. БДК может транспортировать танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, армейские грузовики или буксируемую артиллерию на расстояния до 3,5 тысячи морских миль. Все это хозяйство размещается на так называемой танковой палубе. Технику можно погрузить разными способами: портальным или палубным краном, также она своим ходом может заехать по кормовой аппарели. Кроме того, БДК может перевозить стандартные 20-футовые морские контейнеры. В кормовой надстройке оборудован ангар для десантно-транспортного вертолета Ка-29 или ударного Ка-52К "Катран".

Фирменная "фишка" "Грена" — так называемый неконтактный метод высадки десанта на необорудованное побережье. Для этого из распахнутых носовых ворот один за другим на воду выталкиваются инженерные понтоны, которые в сцепленном виде образуют мост. Он "стыкуется" с береговой линией и служит переправой для тяжелой техники и морских пехотинцев. Такая схема позволяет сохранять дистанцию между кораблем и берегом и снижает риск сесть на мель.

Легкие плавающие БМП, БТР и БМД можно выпускать прямо в море как с кормы, так и с носа: они доберутся до берега самостоятельно. Интересно, что непосредственно перед высадкой танки и БМП обычно работают на холостом ходу, и десантный трюм быстро заполняется выхлопными газами. Чтобы десантники не отравились, открывают верхний грузовой люк. Высадка десанта возможна при волнении моря до четырех баллов.

"Сердце" БДК — два 16-цилиндровых V-образных дизеля 10Д49 с газотурбинным наддувом мощностью 5200 лошадиных сил. Он разгоняют корабль до максимальной скорости в 18 узлов. В автономном плавании "Грен" может находиться до месяца. Для экипажа численностью около 100 человек и морпехов предусмотрены достаточно комфортные условия размещения в каютах и кубриках, имеется даже тренажерный зал.

Иван Грен" — головной корабль проекта 11711. Невское проектно-конструкторское бюро работало над ним несколько лет, проект неоднократно переделывали под меняющиеся требования Минобороны. Постройкой занимался Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Там же сейчас достраивается второй корабль серии — "Петр Моргунов". Его планируется передать флоту в 2018 году. Больше таких кораблей строить не будут — командование отказалось от них в пользу еще более крупных и вместительных.

Большие десантные корабли — это универсальные рабочие лошадки, без которых не обходится ни одна серьезная войсковая операция на территории стран, имеющих выход к морю. Именно на них в 1986-м эвакуировали граждан СССР из охваченного огнем гражданской войны Йемена, а в начале 1990-х — личный состав советской военно-морской базы Нокра из Эфиопии. Во время грузино-абхазского конфликта из зоны боевых действий на "десантниках" вывозили беженцев и российских туристов. В 1999-м БДК Черноморского флота участвовали в переброске российского контингента миротворческих сил в Югославию, а в августе 2008-го – высаживали десант в грузинском порту Поти. Важнейшую роль эти корабли сыграли в операции Вооруженных сил России в Сирии. Кроме перевозки грузов, людей и техники, БДК могут также эффективно применяться для постановки морских мин.