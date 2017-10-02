Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку

Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016

Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Свалиться с неба на голову врага, отстегнуть парашюты и перейти в наступление, круша тыловые коммуникации и расчищая плацдармы, — то, что для других родов войск может показаться невыполнимым, для десантников прописано в штатных боевых инструкциях.

Десантная артиллерия

В глубоком тылу и отрыве от основных сил мощная артиллерийская поддержка становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Промышленность пообещала к 2020 году наладить для ВДВ серийное производство новейшей авиадесантируемой артиллерийской самоходки "Лотос" калибра 120 миллиметров. О том, каков сейчас главный калибр "крылатой пехоты" и для чего ей понадобилась новая пушка, — в материале РИА Новости.

Главное отличие десантных самоходных орудий от их сухопутных собратьев — возможность транспортировки самолетами и сброса на парашюте, в том числе вместе с экипажем. Они должны мало весить, оставаясь при этом максимально надежными, физически защищенными, а главное — иметь высокую огневую эффективность. В подобной технике широко применяются устойчивая к ружейно-пулеметному огню алюминиевая броня и особо прочные марки стали.

Из артиллерии на вооружении ВДВ сейчас стоят довольно старые советские самоходки 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм и более современные 125-миллиметровые 2С25 "Спрут-СД". Оба орудия довольно интересны, каждое по своему.

Истребитель танков

"Спрут" был разработан в 1990-х годах на базе боевой машины десанта БМД-3 и не раз модернизировался. По сути, к корпусу БМД инженеры прикрутили новую башню с гладкоствольной танковой пушкой 2А75, в результате чего получился самый настоящий легкий плавающий танк, причем авиадесантируемый. Шустрая машина на бездорожье разгоняется до 70 км/ч и по огневой мощи сопоставима с основными российскими боевыми танками Т-72 и Т-90, вооруженными практически идентичными стволами. У зарубежных "партнеров" подобной техники пока что нет.

"Спрут" оборудован хитрой системой стабилизации вооружения, которая позволяет прицельно стрелять с воды даже при шторме до трех баллов. Это было экспериментально доказано во время испытаний в Северном море. Самоходка развивает на плаву скорость до 10 км/ч, что делает ее незаменимым средством не только для ВДВ, но и для морских десантных операций. Маневренные "Спруты" очень хороши для прорыва боевых порядков противника и огневой поддержки наступающего десанта.

У далекого от артиллерии человека может сложиться впечатление, что ВДВ "бесятся с жиру" — заказывают разработку новой самоходки при наличии довольно современного "Спрута", имеющего при этом неплохой потенциал для модернизации. Но тут не все так просто. В парке десантников "Лотос" должен заменить не "Спрут", а другую систему — "Нону-С".

При всей кажущейся универсальности "Спрут" все же больше предназначен для поражения танков на дистанциях прямой наводки. За счет малого угла возвышения ствола гаубица из него никакая.

Всеядная гаубица

Та же "Нона" в этом смысле совершенно другой инструмент. Она может задирать ствол практически вертикально и по навесной траектории закладывать тяжелые снаряды за высокие препятствия, к примеру высотные здания, а также работать с закрытых позиций. Взрыв одного сверхмощного фугасного снаряда "Ноны" роет в грунте пятиметровую воронку и рассыпает вокруг более трех тысяч осколков, изрешечивающих все живое. Дальность стрельбы таким снарядом — до девяти километров. Также можно заряжать кумулятивные боеприпасы и бить по танкам на дистанции до километра.

Интересный и малоизвестный факт: поскольку десантную "Нону" затачивали для боев в тылу противника, она может стрелять не только отечественными снарядами, но и потенциально "трофейными" иностранными. Пушка в прямом смысле слова всеядна — на ней успешно испытаны 120-мм осколочно-фугасные мины от минометов армий других стран, включая Германию, Францию, Израиль, Испанию и Китай.

Самоходка использует корректируемые боеприпасы, которые наводятся по лазерному целеуказателю и ударяют во вражеский танк сверху. Попадание в слабую верхнюю полусферу выводит танк из строя почти со стопроцентной вероятностью.

Однако при всех своих достоинствах "Нона" не вечна — она выпускается с 1970-х и понемногу устаревает, поэтому неудивительно, что командование ВДВ задумалось о разработке ей на смену новой пушки.

Новое поколение

"Сменщиком" вполне могло стать самоходное артиллерийское орудие секретного проекта "Зауралец-Д", о котором пару лет назад говорил главком ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. Перспективная самоходка, которую хотели сделать в 120-мм и 152-мм калибрах, по дальности и огневой мощи должна была превзойти все имеющиеся системы. За счет высокой универсальности она могла применяться как миномет, гаубица и пушка. Однако предприятие-разработчик ЦНИИТочмаш довело проект до стадии испытаний и по инициативе Минобороны России приостановило работы.

Позже гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров рассказал, что накопленный при создании "Зауральца" научно-технический задел решено использовать в другой ОКР под шифром "Лотос", в рамках которой разрабатывается новейшее 120-миллиметровое орудие. Ожидается, что российские десантники получат первые "Лотосы" уже в 2019 году.

Хотя открытых данных по ним пока мало, очевидно, что это будет универсальная и мощная пушка на новом шасси, которая по параметрам превзойдет так и не пошедший в серию "Зауралец-Д". В частности, для нее создается уникальный боеприпас с модернизационным запасом, новая система управления и ствол с увеличенным ресурсом. С постановкой такой системы на вооружение огневая мощь Воздушно-десантных войск России существенно возрастет.