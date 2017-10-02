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Вооруженные силы

Угроза "Лотоса": зачем для ВДВ России заказали новую убойную пушку

08:0002.10.2017
(обновлено: 08:01 02.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Свалиться с неба на голову врага, отстегнуть парашюты и перейти в наступление, круша тыловые коммуникации и расчищая плацдармы, — то, что для других родов войск может показаться невыполнимым, для десантников прописано в штатных боевых инструкциях. 

Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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 В глубоком тылу и отрыве от основных сил мощная артиллерийская поддержка становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Промышленность пообещала к 2020 году наладить для ВДВ серийное производство новейшей авиадесантируемой артиллерийской самоходки "Лотос" калибра 120 миллиметров. О том, каков сейчас главный калибр "крылатой пехоты" и для чего ей понадобилась новая пушка, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСамоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время демонстрационного показа военной техники на форуме "Армия-2016"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" во время демонстрационного показа военной техники на форуме "Армия-2016"

Десантная артиллерия

Главное отличие десантных самоходных орудий от их сухопутных собратьев — возможность транспортировки самолетами и сброса на парашюте, в том числе вместе с экипажем. Они должны мало весить, оставаясь при этом максимально надежными, физически защищенными, а главное — иметь высокую огневую эффективность. В подобной технике широко применяются устойчивая к ружейно-пулеметному огню алюминиевая броня и особо прочные марки стали. 

Из артиллерии на вооружении ВДВ сейчас стоят довольно старые советские самоходки 2С9 "Нона-С" калибра 120 мм и более современные 125-миллиметровые 2С25 "Спрут-СД". Оба орудия довольно интересны, каждое по своему.

Подразделения ВДВ на учениях Запад-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков
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"Спрут" был разработан в 1990-х годах на базе боевой машины десанта БМД-3 и не раз модернизировался. По сути, к корпусу БМД инженеры прикрутили новую башню с гладкоствольной танковой пушкой 2А75, в результате чего получился самый настоящий легкий плавающий танк, причем авиадесантируемый. Шустрая  машина на бездорожье разгоняется до 70 км/ч и по огневой мощи сопоставима с основными российскими боевыми танками Т-72 и Т-90, вооруженными практически идентичными стволами. У зарубежных "партнеров" подобной техники пока что нет.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД" (на первом плане) и боевая машина десанта БМД-4
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД" (на первом плане) и боевая машина десанта БМД-4

Истребитель танков

"Спрут" оборудован хитрой системой стабилизации вооружения, которая позволяет прицельно стрелять с воды даже при шторме до трех баллов. Это было экспериментально доказано во время испытаний в Северном море. Самоходка развивает на плаву скорость до 10 км/ч, что делает ее незаменимым средством не только для ВДВ, но и для морских десантных операций. Маневренные "Спруты" очень хороши для прорыва боевых порядков противника и огневой поддержки наступающего десанта. 

Батарея самоходных артиллерийских установок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В России примут на вооружение новейшую самоходку для ВДВ
У далекого от артиллерии человека может сложиться впечатление, что ВДВ "бесятся с жиру" — заказывают разработку новой самоходки при наличии довольно современного "Спрута", имеющего при этом неплохой потенциал для модернизации. Но тут не все так просто. В парке десантников "Лотос" должен заменить не "Спрут", а другую систему — "Нону-С".

При всей кажущейся универсальности "Спрут" все же больше предназначен для поражения танков на дистанциях прямой наводки. За счет малого угла возвышения ствола гаубица из него никакая.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД"
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная артиллерийская установка с противотанковой пушкой "Спрут-СД"

Всеядная гаубица

Та же "Нона" в этом смысле совершенно другой инструмент. Она может задирать ствол практически вертикально и по навесной траектории закладывать тяжелые снаряды за высокие препятствия, к примеру высотные здания, а также работать с закрытых позиций. Взрыв одного сверхмощного фугасного снаряда "Ноны" роет в грунте пятиметровую воронку и рассыпает вокруг более трех тысяч осколков, изрешечивающих все живое. Дальность стрельбы таким снарядом — до девяти километров. Также можно заряжать кумулятивные боеприпасы и бить по танкам на дистанции до километра. 

© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВыброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Выброска боевых машин десанта (БМД) во время совместных батальонных тактических учений десантников России, Белоруссии и Сербии

Интересный и малоизвестный факт: поскольку десантную "Нону" затачивали для боев в тылу противника, она может стрелять не только отечественными снарядами, но и потенциально "трофейными" иностранными. Пушка в прямом смысле слова всеядна — на ней успешно испытаны 120-мм осколочно-фугасные мины от минометов армий других стран, включая Германию, Францию, Израиль, Испанию и Китай.

Самоходка использует корректируемые боеприпасы, которые наводятся по лазерному целеуказателю и ударяют во вражеский танк сверху. Попадание в слабую верхнюю полусферу выводит танк из строя почти со стопроцентной вероятностью. 

Однако при всех своих достоинствах "Нона" не вечна — она выпускается с 1970-х и понемногу устаревает, поэтому неудивительно, что командование ВДВ задумалось о разработке ей на смену новой пушки. 

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму "Армия-2015"

Новое поколение

"Сменщиком" вполне могло стать самоходное артиллерийское орудие секретного проекта "Зауралец-Д", о котором пару лет назад говорил главком ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов. Перспективная самоходка, которую хотели сделать в 120-мм и 152-мм калибрах, по дальности и огневой мощи должна была превзойти все имеющиеся системы. За счет высокой универсальности она могла применяться как миномет, гаубица и пушка. Однако предприятие-разработчик ЦНИИТочмаш довело проект до стадии испытаний и по инициативе Минобороны России приостановило работы.  

ВДВ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Минобороны анонсировало масштабные тактические учения ВДВ в Приморье
Позже гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров рассказал, что накопленный при создании "Зауральца" научно-технический задел решено использовать в другой ОКР под шифром "Лотос", в рамках которой разрабатывается новейшее 120-миллиметровое орудие. Ожидается, что российские десантники получат первые "Лотосы" уже в 2019 году.

Хотя открытых данных по ним пока мало, очевидно, что это будет универсальная и мощная пушка на новом шасси, которая по параметрам превзойдет так и не пошедший в серию "Зауралец-Д". В частности, для нее создается уникальный боеприпас с модернизационным запасом, новая система управления и ствол с увеличенным ресурсом. С постановкой такой системы на вооружение огневая мощь Воздушно-десантных войск России существенно возрастет. 

© Фото : Минобороны РФПередовые подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск выступили в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017". 14 сентября 2017
© Фото : Минобороны РФ
Передовые подразделения Псковского соединения Воздушно-десантных войск выступили в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017". 14 сентября 2017
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Вооруженные силы
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