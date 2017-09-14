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Вооруженные силы

Щит для "Ярса": Россия повышает живучесть подвижных комплексов с МБР

16:1714.09.2017
(обновлено: 16:25 14.09.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПодвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) ЯрсПодвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) Ярс
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА. 14 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Ровно 55 лет назад был основан Военно-научный комитет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Эта структура определяет военно-техническую политику войск, и дел у нее сегодня немало — армия перевооружается на современные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), проводится модернизация и создаются новые технологии преодоления глобальной ПРО. Планируется, что основой наземного щита ядерной триады России в ближайшем будущем станут ракеты РС-24 "Ярс" и тяжелая перспективная РС-28 "Сармат".

Космодром Плесецк. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С "Плесецка" запустили баллистическую ракету "Ярс"
Главная особенность "Ярсов" в том, что они изготавливаются в двух версиях — шахтной и подвижной. С точки зрения живучести как у первой, так и у второй есть свои плюсы и минусы. К примеру, если шахта врыта в землю и  физически защищена от диверсантов потенциального противника, то колесные пусковые установки могут быть уязвимы, особенно на марше. О том, как РВСН повышают живучесть подвижных "Ярсов" и "Тополей" и для чего разработана секретная боевая машина "Тайфун-М", — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкРакетный комплекс "Ярс"
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ракетный комплекс "Ярс"

Подвижные ядерные

Аббревиатура ПГРК — это подвижный грунтовый ракетный комплекс. Его основная фишка — самоходные пусковые установки, которые "разъезжаются" по районам боевого патрулирования и прячутся от разведки противника. Традиционно считается, что мобильность обеспечивает комплексам высокую живучесть — они замаскированы и постоянно перемещаются, причем, благодаря высокой проходимости, могут обойтись без дорог.

РВСН. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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РВСН на масштабных учениях устроят 20 "диверсий" с химическим оружием
Но у этой медали есть и обратная сторона — если железобетонную стационарную шахту можно вывести из строя лишь прямым попаданием тяжелого проникающего боеприпаса, то уничтожить подвижный комплекс способна даже немногочисленная диверсионная группа с гранатометами. Или, к примеру, мощная противотанковая мина, заранее заложенная на пути следования.

© AP PhotoВоенные осматривают шахту ракеты "Тополь-М"
© AP Photo
Военные осматривают шахту ракеты "Тополь-М"

"Хотя машины могут выходить по любым маршрутам и порой бывает довольно трудно установить, где именно пойдет тот или иной комплекс, все же они однозначно более уязвимы для диверсантов, чем шахтные", — рассказал РИА Новости военный эксперт, генерал-полковник в отставке Виктор Есин, который ранее занимал должность начальника главного штаба РВСН.

Проблема прикрытия подвижных комплексов остро встала сразу после создания первого советского ПГРК "Темп-2С" в начале  1970-годов. Затем появился "Пионер" с ракетой средней дальности, который охраняла целая мини-армия на БТР с пулеметами и внушительным боекомплектом. На маршрутах следования дежурили саперы.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЭшелонированная система охраны ракетного комплекса "Тополь-М"
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эшелонированная система охраны ракетного комплекса "Тополь-М"

Борьба за живучесть

Сегодня Россия располагает ПГРК трех видов: "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Для их защиты используются самые совершенные технологии и уникальные машины, внешне порой напоминающие боевую технику из фантастических фильмов о будущем.

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© РИА Новости/Аврора . Карина Салтыкова, Михаил Чупрасов
"Тайфун-М" против диверсантов: ракетчики учатся управлять новым БТР-разведчиком

"В составе каждого комплекса предусмотрены специализированные боевые машины и личный состав подразделений охраны, — отмечает Есин. — Они сопровождают установки везде. По мере того как возрастают возможности диверсионных групп, эти машины совершенствуются. Насколько я знаю, сегодня для поиска диверсантов и разведки местности уже применяют роботизированные средства и беспилотные летательные аппараты".

Дежурный расчет Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РВСН получат 20 единиц перспективной техники для химразведки и маскировки
Недавно на вооружении РВСН появилась довольно интересная противодиверсионная машина (БПДМ) "Тайфун-М". Она построена на базе БТР-82 и оснащена уникальным всепогодным радио- и оптико-электронным комплексом наблюдения, который позволяет экипажу обнаруживать человека на расстоянии до трех километров, а технику — на вдвое большей дистанции. "Тайфун-М" несет средства радиоэлектронной борьбы, систему противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам и беспилотный летательный аппарат "Элерон-3СВ". В экипаж машины, предположительно, входят командир, механик-водитель и оператор систем обнаружения.

Кроме того, для охраны ПГРК могут привлекаться роботы — технический комплекс "Нерехта" не раз участвовал в противодиверсионных учениях. Умный робот оснащен оптико-электронной системой, тепловизором, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Аппарат способен вести бой, разведку и патрулирование, встроенный 12,7-миллиметровый пулемет "Корд" стреляет в дистанционном режиме непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту.

© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийБоевой робот "Нерехта"
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
Боевой робот "Нерехта"

Сообщалось, что стратегические ракетчики до конца 2017 года получат более 20 единиц перспективной техники для химической разведки и аэрозольной маскировки полевых позиций. В частности, разведывательная химическая машина РХМ-6 на базе БТР-80 предназначена для радиационной, химической и биологической разведки, а авторазливочная станция нового поколения АРС-14КМ — для дегазации, дезактивации и дезинфекции. В Минобороны отметили, что эти новинки существенно повысят живучесть ракетного комплекса "Ярс". По словам Виктора Есина, в состав "почетного эскорта" "Тополей" и "Ярсов" традиционно входят также спецмашины разминирования и блокировки дистанционных взрывов, а на случай войны предусмотрено усиление охраны за счет сил военных округов.

Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс. Архивное фото
© РИА Новости / Фотохост-агентство. Илья Питалев
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Путин: РВСН планомерно переходят на комплексы "Ярс"
По данным Минобороны, до конца 2017 года РВСН получат рекордное количество инженерной техники в истории современной России. В четыре соединения поступят 12 машин инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), а также дистанционного разминирования (МДР) "Листва". "Листва" разработана в 2013 году в рамках ОКР "Ярс" специально для разминирования дистанционных управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов.

"Крылатыми не ударят"

Таким образом, уже сейчас можно отметить, что новейшие российские межконтинентальные баллистические ракеты надежно защищены от диверсионных групп. Что касается всевозможных теорий глобального обезоруживающего удара по ним крылатыми ракетами, то Есин назвал их "детскими сказками".

"В прессе часто пишут, что можно нанести обезоруживающий удар крылатыми ракетами, а потом нам вроде как нечем будет ответить. Это детские сказки. По нашей доктрине нападение на ядерный объект даже обычными силами считается развязыванием атомной войны. В ответ незамедлительно последует массированный ядерный удар. Этим руководствуется не только Россия, но также и США, и, я думаю, Китай тоже, хотя и не раскрывает всех карт. Поэтому никто и никогда не рискнет атаковать ядерный арсенал обычными вооружениями", — заявил генерал РИА Новости.

Минобороны неслучайно уделяет особое внимание живучести "Ярсов" — именно эти комплексы вместе с тяжелыми "Сарматами" лягут в основу наземной составляющей ядерной триады России.  В сентябре проведен очередной успешный испытательный пуск шахтной версии "Ярса" с космодрома Плесецк, в результате которого боевые блоки "приземлились" в расчетном районе камчатского полигона Кура.

Точность ракеты такова, что при дальности в 12 тысяч километров она способна "укладываться" в круг радиусом 150 метров. При этом, по различным данным, "Ярс" несет от трех до шести боевых блоков мощностью до 300 килотонн каждый. Этими комплексами сейчас перевооружаются сразу несколько полков, в том числе Тагильское, Новосибирское и Козельское ракетные соединения.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкСтратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс"
© Инфографика
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Стратегический ракетный комплекс РС-24 "Ярс"

 

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