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Вооруженные силы

Первая атомная: как новое оружие изменило судьбу СССР и всего мира

08:0029.08.2017
(обновлено: 08:09 29.08.2017)
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© East News / UIG Art and HistoryИспытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949Испытания первой советской атомной бомбы 29 августа 1949
© East News / UIG Art and History

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Александр Хроленко. Двадцать девятого августа 1949 года Советский Союз успешно испытал на Семипалатинском полигоне свой первый ядерный заряд. К этому моменту США уже дважды применили новое оружие на территории Японии и останавливаться не собирались. Через полгода после первых атомных бомбардировок, 5 марта 1946 года, прозвучала знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля, по сути — объявление холодной войны. Вашингтон полагал, что СССР сможет создать собственное ядерное оружие не ранее 1955 года. По замыслам руководства США и их союзников, горячая война должна была начаться в конце 1949-го. Первое испытание в Семипалатинске ликвидировало ядерную монополию США и гарантировало нашей стране длительный период мирного развития.

Ядерная батарея. Архивное фото
© Fotolia / Oleksandr
Российские ядерные технологии заинтересовали Иорданию
Известно, что сегодня Россия располагает наиболее значительным ядерным потенциалом в мире. По данным иностранных источников, ядерное оружие распределено между странами следующим образом: Россия — 8000 боезарядов, США — 7300, Великобритания — 225, Франция — 300, Китай — 250, Пакистан — 100-120, Индия — 90-110, Израиль — 80, Северная Корея — до восьми. Ядерным оружием, пригодным для немедленного использования, располагают только Россия (1600), США (1920), Великобритания (160) и Франция (290). Арсенал тактического ядерного оружия России значительно превосходит аналогичные запасы США. Весь мир признает, что глобальные проблемы ядерной безопасности не могут быть решены без России.

Укрощение энергии атома

Отечественные физики почти 40 лет шли к семипалатинскому испытанию 1949 года. Впервые в России на общем собрании Академии наук в декабре 1910 года об "открывающихся в явлениях радиоактивности источниках атомной энергии, в миллионы раз превышающих все те источники сил, какие рисовались человеческому воображению" заявил Владимир Вернадский. Он же, невзирая на объективные трудности первых лет советской власти, основал в 1922-м Радиевый институт (РИАН).

Первая советская атомная бомба РДС-1 в музее Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. Архив
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Первая советская атомная бомба "изделие РДС-1"
Через шесть лет физик-теоретик РИАН Георгий Гамов создал первую ядерную теорию альфа-распада (достижение мирового масштаба, признанное за границей). В 1930-х ядерная физика становится одним из основных направлений отечественной физической науки. Начинает работу Группа по ядру Иоффе и Курчатова, СССР становится второй в мире страной (после США), в которой появились циклотроны.

В 1940 году на Всесоюзном совещании по физике атомного ядра Игорь Курчатов заявил, что советские физики находятся на пороге овладения цепной ядерной реакцией. И проанализировал возможности цепной реакции на быстрых нейтронах в чистом уране-235 без замедлителя (основной принцип заряда атомных бомб).

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© РИА Новости
Первая советская водородная бомба — ядерный паритет двух сверхдержав

Первый официально рассмотренный руководством страны проект ядерного оружия разработала группа ученых под руководством Фридриха Ланге (Харьковский физико-технический институт). В 1940 году проект получил отрицательную оценку, однако предложенный Ланге метод сложения двух докритических масс урана подрывом обычной взрывчатки позднее стал классическим для всех ядерных боеприпасов. Возможно, Советский Союз мог получить ядерное оружие до войны, но история не знает сослагательного наклонения.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на Донбассе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины
Не лучшая идея. США предостерегли Киев от попыток возродить ядерное оружие
С середины 1930-х годов в стране началась кампания борьбы с "врагами народа", в СССР не допускали зарубежную специализированную литературу, и советские исследователи-атомщики не могли использовать достижения мировой науки. Внутренняя научная сфера была так же закрыта. Недофинансирование прикладной науки объяснялось недоверием советского руководства к физикам, которых подозревали во "вредительстве". Постоянные конфликты ученых с невежественными политическими функционерами лишь вредили делу. Неслучайно выдающийся физик-теоретик Гамов в 1933-м покинул СССР.

Созданная летом 1940 года Урановая комиссия АН СССР должна была упорядочить исследования ядерной энергии по ряду прикладных направлений. Война внесла свои коррективы. И все же в 1942 году в Казанском университете начала действовать засекреченная Лаборатория № 2 под руководством Игоря Курчатова. В феврале 1943-го появилось постановление Государственного комитета обороны о начале прикладных ядерных исследований. К этому времени советская разведка уже добывала сведения по американскому атомному проекту. Подробную схему устройства первой американской атомной бомбы в Москве получили через две недели после ее сборки в США.

Уральский заряд с абхазским акцентом

Для производства ядерного заряда в городе Челябинск-40 на Южном Урале в июне 1948 года построили комбинат под условным номером 817 (производственное объединение "Маяк") и первый промышленный реактор для выработки плутония. За год получили необходимое его количество для изготовления первой бомбы.

Материалы разведки по американскому плутониевому проекту помогли избежать ошибок и сократить сроки создания первого советского заряда. Для надежности его собрали по американской схеме. В дальнейшем многие технические решения американских коллег советские ученые отвергли и предложили свои, более эффективные. Оценивая степень зарубежного влияния на советский атомный проект, необходимо вспомнить и о нескольких сотнях немецких специалистов-атомщиков, которые работали на двух секретных объектах в столице Абхазии. Однако, по мнению вице-президента РАН Жореса Алферова, "никакая разведка не могла бы нам дать атомное оружие и решить атомную проблему; атомное оружие было создано в СССР благодаря тому, что уже в 1920-1930-е годы у нас была своя, отечественная школа физиков".

© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФМакет первой советской атомной бомбы РДС-1
© Фото : РФЯЦ-ВНИИЭФ
Макет первой советской атомной бомбы РДС-1

Тактико-технические требования разрабатывали к атомным бомбам двух типов (плутониевая и урановая). Первую отечественную авиационную атомную бомбу РДС-1 создавали для самолета Ту-4. Это была многослойная конструкция (массой 4,7 тонны, диаметром 1,5 метра и длиной 3,3 метра), в которой перевод плутония в надкритическое состояние осуществлялся его сжатием (сферической детонационной волной обычной взрывчатки).

Испытывали РДС-1 на полигоне в 170 километрах западнее Семипалатинска. Опытную площадку диаметром 10 километров разбили на секторы, оборудовали специальными сооружениями для наблюдения и регистрации параметров взрыва. Построили отрезки тоннелей метро, взлетно-посадочных полос, разместили образцы самолетов, танков, артиллерийских и ракетных установок, корабельных надстроек.

Испытания ядерного оружия на атолле Муророа. 1971
© AFP 2017
Первый ядерный взрыв помог ученым раскрыть секреты рождения Луны
Бомбу № 1 установили на вышке высотой 37,5 метра, в центре опытного поля. Руководитель испытаний Игорь Курчатов распорядился испытать РДС-1 утром 29 августа 1949 года. В семь часов по местному времени сработал ядерный заряд мощностью 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. Через 20 минут после взрыва к центру поля были направлены два танка, дооборудованные свинцовой броней. Разведка установила, что все сооружения в эпицентре разрушены до основания.

Так СССР стал второй ядерной державой мира, и президент США Гарри Трумэн с болью признал этот факт почти через месяц. А впереди было еще одно технологическое унижение Америки — советской "Царь-бомбой".

За минувшие десятилетия США провели 1032 испытания атомного оружия (1945-1992 годы), включая боевое применение в Японии. На долю СССР приходится 715 мирных испытаний (1949-1990 годы) — для обеспечения ядерного паритета больше не потребовалось. Труден путь к миру, никто не воспринимает всерьез политиков с оливковой ветвью в руке (слабых бьют).

© AP Photo / U.S. Air ForceОблако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
© AP Photo / U.S. Air Force
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945
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