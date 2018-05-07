Между Волгой и Мамаевым курганом. Стадион "Волгоград Арена"

ВОЛГОГРАД, 7 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Волгоград оказался в числе городов — организаторов чемпионата мира после крылатой фразы Владимира Путина: "Как без Сталинграда побеждать-то, непонятно". Строители и архитекторы вложили не только все силы, но и свою душу в новый стадион между Волгой и Мамаевым курганом.

Для победы, в честь Победы

"Волгоград Арена" находится в историческом центре города у подножья мемориального комплекса "Мамаев курган", рядом с Центральным парком культуры и отдыха (ЦПКиО) на проспекте Ленина, 76. Когда-то здесь была нефтебаза, а в 1962 году на этом месте построили стадион на 40 тысяч зрителей. Тут играл местный "Ротор", в том числе с Manchester United, проводились общественные мероприятия и концерты.

Именно на этом стадионе выступал Фидель Кастро во время своей поездки по СССР. Когда кубинский лидер ушел из жизни, стадиону даже хотели присвоить его имя.

Однако к чемпионату спортивный объект перепроектировали и отстроили практически с чистого листа.

Архитекторы придали стадиону черты перевернутой короны, длина окружности которой в самой верхней точке достигает почти километра.

Несущие конструкции создают образ праздничного салюта Победы, особенно эффектный с подсветкой, включаемой в темное время суток.

Если смотреть на стадион сверху, то лестницы, ведущие к нему, и благоустроенная территория образуют пятиконечную звезду. Это дань уважения городу-герою и победе в самой великой битве Второй мировой войны.

Внутренняя часть стадиона покрыта металлической сеткой общей площадью 30 тысяч квадратных метров, придающей арене при взгляде издалека объемный вид.

Ночная подсветка многоцветная, всего разработано 29 программ, создающих на фасаде разные изображения — российского флага, например. Крыша массой около 4,5 тысячи тонн подвешена на двухуровневых вантовых опорах: суммарная длина нижних и верхних тросов диаметром 110 и 60 миллиметров — 12,5 километра.

Футбольное поле опустили на пять метров, и высота стадиона достигла 49,5 метра — так конструкция не портит вид на Мамаев курган со стороны моста, формируя с ним единую композицию.

При этом нулевая отметка арены находится на высоте примерно 40 метров от уровня Волги: даже если представить практически невозможное — прорыв Волжской ГЭС, то вода в реке не поднимется и до первой ступеньки лестницы, ведущей на арену.

Фудкорты и скайбоксы

Конструкция чаши схожа со стадионом Нижнего Новгорода: обе арены разрабатывал Проектный институт уникальных сооружений "Арена".

Однако подтрибунные помещения в Волгограде организованы по-другому. Например, фудкорты обращены наружу: в Волгограде летом очень жарко, поэтому точки быстрого питания решили вынести на открытый воздух.

Вокруг фасада — эстакада, по которой можно обойти стадион по кругу. Ограждение на ней сделано с уклоном внутрь — не только ради безопасности, но и для придания арене объема.

Раздевалки для игроков спартанские: вместо кожаных кресел, как на некоторых других стадионах, принимающих мундиаль, тут установлены лавки с мягким сиденьем. Они разделены деревянными перегородками.

Цвета отделки соответствуют эмблеме футбольного клуба "Ротор", которому стадион достанется в наследство для домашних матчей.

Вместимость арены — 45 тысяч зрителей, и все места постоянные.

Для особых гостей предусмотрены 48 скайбоксов (кабинеты с панорамным видом на поле), рассчитанных на группы от десяти до двадцати человек.

Безопасность обеспечивают около 1800 видеокамер. Все они способны распознавать лица — если кто-то проникнет на стадион без FAN-ID, камеры быстро сообщат об этом.

По земле, воде и рельсам

Тестовые матчи показали, что доступ на стадион продуман до мелочей. На "Волгоград Арене" шесть постоянных входных групп и три временных контрольно-пропускных пункта, которые будут работать во время чемпионата.

Попасть на стадион можно по-разному. Главный вход — с проспекта Ленина, там восстановили остановку скоростного городского трамвая "Центральный стадион".

Чуть поодаль, под Мамаевым курганом, — железнодорожная станция.

Как ожидается, большая часть зрителей будет прибывать со стороны ЦПКиО: именно там, на расстоянии фанатской мили от стадиона, оборудована площадка фан-феста — главного места встречи болельщиков.

Можно прибыть на "Волгоград Арену" и по воде — из Центрального речного порта.

Раньше прогулочные корабли доходили до стадиона и разворачивались, но по просьбе губернатора области проектные планы скорректировали, и теперь прямо к набережной спускаются две дополнительные лестницы.

Там построили новый причал, где и будут швартоваться суда.