Между Волгой и Мамаевым курганом. Стадион "Волгоград Арена"

© РИА Новости / Владимир АстапковичСкульптура Родина-мать зовет! и стадион Волгоград АренаСкульптура Родина-мать зовет! и стадион Волгоград Арена
© РИА Новости / Владимир Астапкович
РИА Новости представляет путеводитель, в котором описаны самые красивые и необычные достопримечательности и лучшие рестораны 11 городов.
на главную
Возьми Delivery Club с собой

ВОЛГОГРАД, 7 мая — РИА Новости, Сергей Белоусов. Волгоград оказался в числе городов — организаторов чемпионата мира после крылатой фразы Владимира Путина: "Как без Сталинграда побеждать-то, непонятно". Строители и архитекторы вложили не только все силы, но и свою душу в новый стадион между Волгой и Мамаевым курганом.

Для победы, в честь Победы

"Волгоград Арена" находится в историческом центре города у подножья мемориального комплекса "Мамаев курган", рядом с Центральным парком культуры и отдыха (ЦПКиО) на проспекте Ленина, 76. Когда-то здесь была нефтебаза, а в 1962 году на этом месте построили стадион на 40 тысяч зрителей. Тут играл местный "Ротор", в том числе с Manchester United, проводились общественные мероприятия и концерты.

Именно на этом стадионе выступал Фидель Кастро во время своей поездки по СССР. Когда кубинский лидер ушел из жизни, стадиону даже хотели присвоить его имя.

Однако к чемпионату спортивный объект перепроектировали и отстроили практически с чистого листа.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкCтадион "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Cтадион "Волгоград Арена"

Архитекторы придали стадиону черты перевернутой короны, длина окружности которой в самой верхней точке достигает почти километра.

Несущие конструкции создают образ праздничного салюта Победы, особенно эффектный с подсветкой, включаемой в темное время суток.

Если смотреть на стадион сверху, то лестницы, ведущие к нему, и благоустроенная территория образуют пятиконечную звезду. Это дань уважения городу-герою и победе в самой великой битве Второй мировой войны.

© РИА Новости / Владимир АстапковичВид на Волгоград
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид на Волгоград

Внутренняя часть стадиона покрыта металлической сеткой общей площадью 30 тысяч квадратных метров, придающей арене при взгляде издалека объемный вид.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФасад стадиона "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фасад стадиона "Волгоград Арена"

Ночная подсветка многоцветная, всего разработано 29 программ, создающих на фасаде разные изображения — российского флага, например. Крыша массой около 4,5 тысячи тонн подвешена на двухуровневых вантовых опорах: суммарная длина нижних и верхних тросов диаметром 110 и 60 миллиметров — 12,5 километра.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтадион "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стадион "Волгоград Арена"

Футбольное поле опустили на пять метров, и высота стадиона достигла 49,5 метра — так конструкция не портит вид на Мамаев курган со стороны моста, формируя с ним единую композицию.

© РИА Новости / Владимир АстапковичCтадион "Волгоград Арена" и скульптура "Родина-мать зовет!"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Cтадион "Волгоград Арена" и скульптура "Родина-мать зовет!"

При этом нулевая отметка арены находится на высоте примерно 40 метров от уровня Волги: даже если представить практически невозможное — прорыв Волжской ГЭС, то вода в реке не поднимется и до первой ступеньки лестницы, ведущей на арену.

Фудкорты и скайбоксы

Конструкция чаши схожа со стадионом Нижнего Новгорода: обе арены разрабатывал Проектный институт уникальных сооружений "Арена".

Однако подтрибунные помещения в Волгограде организованы по-другому. Например, фудкорты обращены наружу: в Волгограде летом очень жарко, поэтому точки быстрого питания решили вынести на открытый воздух.

Вокруг фасада — эстакада, по которой можно обойти стадион по кругу. Ограждение на ней сделано с уклоном внутрь — не только ради безопасности, но и для придания арене объема.

© РИА Новости / Владимир АстапковичВнутреннее помещение стадиона "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Внутреннее помещение стадиона "Волгоград Арена"

Раздевалки для игроков спартанские: вместо кожаных кресел, как на некоторых других стадионах, принимающих мундиаль, тут установлены лавки с мягким сиденьем. Они разделены деревянными перегородками.

Цвета отделки соответствуют эмблеме футбольного клуба "Ротор", которому стадион достанется в наследство для домашних матчей.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтадион "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стадион "Волгоград Арена"

Вместимость арены — 45 тысяч зрителей, и все места постоянные.

Для особых гостей предусмотрены 48 скайбоксов (кабинеты с панорамным видом на поле), рассчитанных на группы от десяти до двадцати человек.

Безопасность обеспечивают около 1800 видеокамер. Все они способны распознавать лица — если кто-то проникнет на стадион без FAN-ID, камеры быстро сообщат об этом.

По земле, воде и рельсам

Тестовые матчи показали, что доступ на стадион продуман до мелочей. На "Волгоград Арене" шесть постоянных входных групп и три временных контрольно-пропускных пункта, которые будут работать во время чемпионата.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПроходная стадиона "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Проходная стадиона "Волгоград Арена"

Попасть на стадион можно по-разному. Главный вход — с проспекта Ленина, там восстановили остановку скоростного городского трамвая "Центральный стадион".

Чуть поодаль, под Мамаевым курганом, — железнодорожная станция.

Как ожидается, большая часть зрителей будет прибывать со стороны ЦПКиО: именно там, на расстоянии фанатской мили от стадиона, оборудована площадка фан-феста — главного места встречи болельщиков.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкCтадион "Волгоград Арена"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Cтадион "Волгоград Арена"

Можно прибыть на "Волгоград Арену" и по воде — из Центрального речного порта.

Раньше прогулочные корабли доходили до стадиона и разворачивались, но по просьбе губернатора области проектные планы скорректировали, и теперь прямо к набережной спускаются две дополнительные лестницы.

Там построили новый причал, где и будут швартоваться суда.

Скульптура Стоять насмерть, композиция Стены-руины и скульптура Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Героям Сталинградской Битвы на Мамаевом Кургане
Волгоград
Кто к нам с мячом придет? Путеводитель по Волгограду
Ресторан РИС в Волгограде
Волгоград
Блюда со всех концов света. Путеводитель по ресторанам Волгограда
Новости
Объявлен предварительный состав сборной Австралии на ЧМ-2018
Новости
Цикл тестовых матчей в преддверии ЧМ завершился на "Екатеринбург Арене"
Новости
Арену "Нижний Новгород" торжественно открыли к ЧМ перед началом третьей тестовой игры
Новости
Все билеты на матч-открытие стадиона ЧМ-2018 в Калининграде проданы
Новости
Сальгадо: испанцы хотят реабилитироваться в России за неудачу на ЧМ-2014
Новости
Экс-футболист сборной Испании Сальгадо открыл Парк футбола в Казани
Дни
Часы
Минуты
Секунды
найти рестораны