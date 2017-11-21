ФОМС: Россияне считают правильным появление в системе ОМС страховщиков

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россияне считают правильным появление в системе обязательного медицинского страхования страховых представителей, сказала заместитель председателя Федерального фонда ОМС (ФОМС) Елена Сучкова, комментируя данные последнего опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных — 73% граждан — приветствуют появление в системе ОМС страховых представителей.

"Этот институт существует всего полтора года, а россияне уже отмечают правильность выбранной модели по защите прав застрахованных", — отметила Сучкова, слова которой цитирует пресс-служба ФОМС.

Кроме того, зампред ФОМС обратила внимание на результаты опроса, согласно которым лишь 3% респондентов отозвались о неэффективной работе страховых компаний, как о проблеме российской системы здравоохранения, решением которой необходимо заняться в первую очередь. По мнению Сучковой, такой низкий показатель общественного недовольства также связан с повышением качества работы страховых медорганизаций (СМО) после введения нового института страховых представителей.

"Количество консультаций и предложений по вопросам организации работы медицинских организаций возросло на 16%, а количество рассмотренных СМО в системе ОМС жалоб от застрахованных лиц в этом году увеличилось на 60% — люди стали доверять страховщикам". — сказала Сучкова.

В пресс-службе также отметили, что подготовка и работа страховых поверенных, вся экспертная и юридическая поддержка застрахованных граждан целиком обеспечиваются за счет собственных средств страховых компаний. При этом объемы средств на ведение дела у страховых компаний постоянно снижаются — мало кто из них тратит больше 1% от объема поступающих из территориальных фондов средств на оплату медицинской помощи.