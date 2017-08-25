Открытое правительство: страховщики РФ смогут проверять качество медуслуг

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские страховщики ОМС (обязательное медицинское страхование) могут получить возможность проверять качество оказания медицинских услуг в лечебных учреждениях по конкретным случаям, следует из комментария пресс-службы Открытого правительства для РИА Новости.

По информации пресс-службы, министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, который курирует реализацию реформы госконтроля ("Реформа контрольной и надзорной деятельности" – ред.), поручил проработать вопрос соотношения функций Росздравнадзора и страхового надзора.

"С Минздравом и Росздравнадзором надо посмотреть, каким образом кооперируются или, наоборот, разделяются функции между страховым надзором и Росздравнадзором. Страховые компании не имеют полномочий проверять целый ряд требований, предъявляемых к учреждениям. Нужна очень профессиональная дискуссия в рамках отдельного совещания с Минздравом. Я хотел бы, чтобы потенциал страховых компаний и страховых поверенных, который оплачен большим чеком, был использован", — приводятся в релизе слова Абызова.

В пресс-службе Открытого правительства агентству пояснили, что кроме Росздравнадзора, лечебного учреждения и пациента в системе есть еще и страховые компании по ОМС.

"Роль последних в проверке и контроле за качеством оказания медицинской помощи, защиты прав пациентов, получения медицинских консультаций и прочем может возрастать. Возможно, необходимо расширить круг их полномочий, обеспечив им возможность проверять также и качество оказания медицинских услуг в лечебных учреждениях по конкретным случаям. Например, проверять, насколько правильно поставлен диагноз", — сказали в пресс-службе.