Екатеринбург подал заявочное досье на проведение "ЭКСПО-2025"

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Париже передал руководству Международного бюро выставок заявочное досье на проведение "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости замдиректора заявочного комитета Тото Дарч.

Досье — главный документ заявочной компании, который содержит информацию о стране, регионе и городе, претендующем на проведения "ЭКСПО-2025", концепцию и предложения для будущих экспонентов, а также планы по использованию наследия "ЭКСПО" после проведения выставки. В нем также представлены инфраструктурные решения и комплекс мер по защите и охране окружающей среды.

"Мы первые среди городов передали досье в МБВ. Опыт и наработки предыдущей кампании мы учли в сегодняшнем досье. Совсем скоро все города-кандидаты сдадут свои книги, и начнется решающий этап", — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в ближайшее время заявочный комитет подготовит презентацию, с которой выступит на ГА МБВ в ноябре 2017 года. "Мы изучили самый положительный опыт всех стран и городов, которые уже принимали Всемирную выставку, и учли этот опыт при подготовке нашего заявочного досье", — сказал он.

Ожидается, что инспекционная комиссия МБВ посетит Екатеринбург в начале 2018 года.

Екатеринбург уже во второй раз претендует на проведение "ЭКСПО". В 2012 году город подавал заявку на "ЭКСПО-2020", но предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ).