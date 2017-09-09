Павильон России на ЭКСПО-2017 получил золотую награду

АСТАНА, 9 сен — РИА Новости. Павильон России на международной выставке ЭКСПО-2017, завершающей 10 сентября работу в Астане, впервые получил золотую награду Международного бюро выставок, сообщает пресс-служба павильона РФ.

Церемония награждения павильонов в номинациях "Раскрытие темы выставки" и "Дизайн выставки" прошла на ЭКСПО-2017 в пятницу.

© Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017 © Фото : пресс-служба павильона России на ЭКСПО-2017 День России на ЭКСПО-2017

На награды претендовали 115 национальных павильонов и 22 павильона международных организаций, представивших технологические разработки в области альтернативных источников энергии. Официальные павильоны были разделены на 4 категории — А (индивидуальные, более 700 квадратных метров), В (индивидуальные, 400-700 квадратных метров), С (индивидуальные, менее 350 квадратных метров) и D (коллективные).

© Фото : пресс-центр павильона России на ЭКСПО-2017 На ЭКСПО-2017 в Астане пройдет Национальный день России 8 сентября © Фото : пресс-центр павильона России на ЭКСПО-2017 На ЭКСПО-2017 в Астане пройдет Национальный день России 8 сентября

Национальный павильон России попал в категорию А и получил золотую награду в номинации "Дизайн выставки". Серебро было отдано Великобритании, бронза — Республике Корея. Россия впервые взяла золото как участник с 1851 года, когда состоялось первое ЭКСПО в Лондоне, отметили в пресс-службе.

"Это высокая оценка работы всей команды. Проект длился не один год, и мы рады, что наш труд и вклад павильона России в успех всей выставки ЭКСПО-2017 получил наивысшую награду. Россия — постоянный участник ЭКСПО с 1851 года, но никогда не принимала выставку у себя. Мы подали заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге. Я уверен, что наше золото в Астане доказывает, что Россия — достойный организатор таких масштабных мероприятий", — привели в пресс-службе слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.