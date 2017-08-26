Назарбаев посетил павильон России на ЭКСПО-2017 в Астане

АСТАНА, 26 авг — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита на Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 посетил российскую экспозицию, сообщает пресс-служба российского павильона.
Директор павильона Юлия Лопарева рассказала о деловой и культурной программе России на ЭКСПО-2017, в рамках которой прошло уже свыше 116 мероприятий, и о программе Национального дня страны, который состоится 8 сентября.
Назарбаев также осмотрел тематический стенд Свердловской области, ему были представлены инвестиционный потенциал и крупнейшие промышленные проекты региона, макет Екатеринбурга как города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025.