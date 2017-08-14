Каламанов: Россия на ЭКСПО подтвердила статус лидера в энергетике будущего

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Россия в ходе выставки "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана представляет широкий спектр разработок, относящихся к сфере источников энергии, подтверждая статус лидера в энергетике будущего, сообщил в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на выставке, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

"Я считаю, что участие Российской Федерации в "ЭКСПО-2017", в первую очередь, позволяет поддерживать имидж страны, в очередной раз подтвердить статус мирового лидера в сфере энергетики будущего, а также продемонстрировать свои разработки партнерам из других государств и, безусловно, заключить взаимовыгодные соглашения", — отметил Каламанов.

По его словам, не так давно в российском павильоне прошел форум "Новая энергетика" с участием экспертов из России, Казахстана, ООН, российских и иностранных компаний. Участники форума обсуждали различные сценарии развития глобальной энергетики, изменение роли традиционных и возобновляемых источников энергии.

"Практически каждую неделю у нас в павильоне проводятся деловые и научно-популярные мероприятия, на которых поднимаются такие актуальные темы, как использование природного газа, новое применение атомной энергии, энергетическое машиностроение и прочее", — отметил замминистра промышленности и торговли РФ.

Каламанов напомнил, что ЭКСПО — это глобальная площадка и для российской стороны важно, чтобы ее мероприятия привлекали глобальную аудиторию. "Мы стараемся, чтобы темы, которые мы обсуждаем, не ограничивались российской проблематикой", — пояснил он.

По его данным, организаторы ЭКСПО на протяжении всей выставки проводят международные конференции в рамках форума "Энергия будущего", на котором поднимаются актуальные вопросы развития доступной и устойчивой энергетики. Практически в каждом большом мероприятии принимают участие российские эксперты и бизнесмены.

"Одним словом, вклад России в интеллектуальную повестку ЭКСПО достаточно велик. Для нас важно, чтобы нас не воспринимали исключительно как энергетическую супердержаву. Поэтому мы представляем на выставке и деловой программе так много идей и разработок, характеризующих весь спектр источников энергии", — заключил Каламанов.