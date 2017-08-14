Каламанов: санкции США не повлияли на работу российского павильона на ЭКСПО

АСТАНА, 14 авг – РИА Новости. Введение США новых санкций в отношении России никак не повлияло на работу российского павильона на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане, сообщил в интервью РИА Новости генеральный комиссар российской секции на выставке, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Международная специализированная выставка "ЭКСПО-2017" проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики.

"На работу российского павильона введение новых санкций не повлияло. Делегация США, кстати, посетила наш павильон одной из первых", — сказал Каламанов.

Россия в своем павильоне сделала акцент на арктической тематике и "зеленой" энергетике. В павильоне представлена практически вся тематика, связанная с энергетикой. Основой стали атомная энергетика и возобновляемые источники энергии: солнечная, ветро- и гидроэнергетика.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.