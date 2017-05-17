Джамала объяснила причину провала украинской группы на Евровидении

КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Победительница "Евровидения"-2016 украинская певица Джамала заступилась за группу O.Torvald, которая заняла 24-е место из 26 участников финала "Евровидения" в этом году.
"Евровидение" – это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю (солиста группы – ред.) Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением", — заявила Джамала в комментарии украинскому телеканалу "СТБ".
Также Джамала не согласна с тем, что члены жюри украинского отбора должны извиняться за выбор представителя Украины на конкурсе. В жюри входила сама Джамала, а также Меладзе и Андрей Данилко, известный образом Верки Сердючки. Именно высокие баллы Джамалы и Данилко обеспечили O.Torvald высокий суммарный бал жюри, тогда как Меладзе поставил группу лишь на 5-е место.
Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.
В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.