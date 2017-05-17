Гости Евровидения оставили киевские отели без дополнительного заработка

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Международный песенный конкурс Евровидение-2017 не принес украинским отелям и ресторанам дополнительного дохода, на который они рассчитывали, пишет украинское издание "Вести".

Так, в кафе в центре города зафиксировали отток посетителей на 20–25% по сравнению с обычным периодом, сообщают "Вести" со ссылкой на президента Ассоциации рестораторов Украины Ольгу Насонову. В выигрыше, однако, оказались торговцы уличной едой в фан-зонах, где посетители Евровидения охотно покупали котлеты по-киевски, шашлык и крылышки гриль, отмечают "Вести".

Без дополнительных заработков остались и киевские отели. По словам главы Ассоциации малых отелей и апартаментов Украины Дмитрий Зарубы, туристы, приехавшие на Евровидение, селились преимущественно в хостелах, в то время как в отелях останавливались команды участников. С его точки зрения, отельеры не получили больших доходов, так как "15 тысяч туристов картины не сделали".

Финал Евровидения-2017 состоялся в ночь с 13 на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победу в конкурсе одержал португалец Сальвадор Собрал. Россия участие в песенном конкурсе не приняла, так как Служба безопасности Украины запретила российской конкурсантке Юлии Самойловой въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.