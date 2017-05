Литовские участники Евровидения вернулись домой из Киева без вещей

ВИЛЬНЮС, 15 мая — РИА Новости. Делегация литовской группы Fusedmarc, которая принимала участие в песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, в воскресенье поздно вечером вернулась в Вильнюс без вещей, сообщает в понедельник портал DELFI.

Первого мая, когда представители группы Fusedmarc прибыли в Киев, оказалось, что их вещи пропали, но через сутки все же были найдены.

"Видимо, Киев не хотел нас отпускать. Опять не приехали наши вещи: ни инструментов, ни чемоданов. Будут только в понедельник", — сказала журналистам в аэропорту певица Виктория Ивановская.

Группа из Литвы Fusedmarc с песней Rain of revolution выступала на конкурсе "Евровидение 2017" во втором полуфинале, однако в финал представителям балтийской республики выйти не удалось. Fusedmarc Виктории Ивановской и Дениса Зуева на музыкальном рынке Литвы существует уже 10 лет, в 2002 году вокалистка Виктория Ивановская с группой Saulės kliošas (Солнце-клеш) в рамках конкурса "Евровидение" исполняла песню Singing in the Night.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.