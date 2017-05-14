Порошенко прокомментировал выходку пранкера в финале Евровидения

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал выходку украинского пранкера на финале международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве, заявив, что он разочарован этим случаем, однако считает, что он не испортил общее впечатление от хорошо организованного шоу.

В финале "Евровидения-2017" в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный украинский пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, за эту выходку полиция открыла против парня уголовное дело по статье "хулиганство". В данный момент он находится в СИЗО в ожидании избрания меры пресечения. Ему грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

"Песня победителя из Португалии мне очень понравилась, выступление Джамалы очень понравилось, если бы не… но все-равно понравилось, потому что всегда найдется кто-то, кто выскочит и что-то покажет, считая, что это — свобода. Я считаю, что очень плохо, когда люди таким способом находят возможность самовыражаться, 200 миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут влезает одна, извините за слово, "задница", которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Я этим разочарован, но считаю, что это нам впечатление от праздника не испортило", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

При этом он добавил, что, по его мнению, "Евровидение" в этом году было организовано на очень высоком уровне.