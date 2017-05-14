Украина заняла 24 место на Евровидении-2017

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, заняла 24 место, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.
По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.
Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.