Украина заняла 24 место на Евровидении-2017

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Рок-группа O.Torvald, представлявшая Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, заняла 24 место, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

По результатам голосования жюри и зрителей украинская рок-группа набрала 36 голосов, тем самым заняв 24 место.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".