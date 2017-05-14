Певец Юрий Лоза высоко оценил выступление победителя Евровидения

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза заявил РИА Новости, что не интересуется происходящим на международном песенном конкурсе "Евровидение", однако победитель нынешнего года, португалец Сальвадор Собрал, стал единственным исполнителем, который привлек его внимание, поскольку этот номер отразил культуру Португалии.

Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьем оказались исполнители из Молдовы Sunstroke Project.

"Мне совершенно неинтересно, что там происходит на английском междусобойчике под названием "Евровидение". Я же не смотрю таиландские конкурсы, монгольские — мне это абсолютно неинтересно. Все песни пишут англо-шведские команды, номера ставят французы и греки. Там все одно и то же, вы никогда не определите, если вам не сказать и не подписать снизу, кто поет", — сказал Лоза.

При этом музыкант уточнил, что все же посмотрел номер португальского участника Сальвадора Собрала. По его мнению, Собрал сумел выразить своим выступлением культуру страны.

"Он был абсолютно португальский, посмотрев этот номер, я понял, — вот такая она, португальская культура, такие у них композиторы и поэты, исполнители и аранжировщики. Я познакомился, как будто побывал в Португалии", — пояснил музыкант. Он добавил, что Португалия является "большой и серьезной нацией, которая блюдет свою культуру".

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".