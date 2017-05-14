Стал известен победитель конкурса Евровидение-2017

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois ("Любви хватит на двоих"), передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.
По итогам голосования жюри и зрителей представитель Португалии набрал наибольшее количество голосов — 758.
В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Португалец последним из участников конкурса приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. СМИ писали, что до конца года 27-летнему певцу необходимо найти донора.