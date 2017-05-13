Порошенко отменил посещение финала Евровидения из-за обстрелов Авдеевки

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что отменил посещение финала "Евровидения" из-за обстрелов Авдеевки в Донецкой области, в результате которых погибли мирные жители.

Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что ополченцы вечером в субботу обстреляли жилые кварталы Авдеевки в Донецкой области, четыре человека погибли и еще один пострадал. В свою очередь представитель министерства обороны ДНР заявил, что украинские силовики обстреливают Авдеевку, чтобы дискредитировать ополченцев.

"Мы планировали вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал запланирован на 13 мая. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.