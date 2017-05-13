В Киеве начался финал Евровидения

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" поздно вечером в субботу начался в Киеве, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра конкурса.

По итогам двух полуфиналов за победу будут бороться 26 исполнителей. По результатам первого полуфинала, в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Победителями второго полуфинала стали конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Букмекеры прогнозируют победу конкурсанту из Португалии Сальвадору Собралу. Второе место может занять итальянец Франческо Габбани, третье место прочат Болгарии, которую представляет 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс. Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Логотипом конкурса в этом году стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который украинские организаторы перевели как "Уважаем разнообразие".