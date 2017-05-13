Кличко рассказал, сколько человек посетили Евровидение в Киеве

КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Киев во время "Евровидения-2017" посетили более 20 тысяч гостей из разных стран мира, заявил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал пройдет в субботу.

"В Киев приехали более 20 тысяч иностранных гостей, более 40 тысяч гостей посетили (столицу) из разных городов Украины", — заявил Кличко на пресс-конференции.

По его словам, на все концерты песенного конкурса организаторы продали более 60 тысяч билетов.

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также во въезде на Украину было отказано нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с приобретенными билетами.