Джамала попросила у подписчиков билеты на финал Евровидения

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Победительница Евровидения-2016 Джамала попросила подписчиков поделиться билетами на сегодняшний финал конкурса в Киеве. Соответствующий пост размещен на странице певицы в социальной сети Facebook.

"Куплю четыре билета в фан-зону на гранд-финал. Пожалуйста. Обещала племянникам. Напишите в личку", — сказано в сообщении. При этом исполнительница заверила поклонников в том, что ее просьба совершенно серьезна и не является "троллингом".

Ранее сообщалось, что организаторы не пустили певицу на красную дорожку в день открытия конкурса. Пиар-директор Джамалы Денис Козловский назвал подобную ситуацию странной.