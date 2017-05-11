В Киеве объяснили, почему не будут вводить санкции против певца из Болгарии

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Участник "Евровидения-2017" от Болгарии Кристиан Костов во время поездки в Крым в 2014 году был несовершеннолетним, поэтому его не могут привлечь к ответственности без согласования с Киевом, сообщила Госпогранслужба Украины.

Ранее из-за выступления в Крыму Украина запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на "Евровидении". Как выяснилось, Костов также выступал на полуострове в "Артеке" летом 2014 года.

В ведомстве заявили, что в то время певец из-за возраста "самостоятельно не мог принимать решений и ехал только в сопровождении взрослых". Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что закон, который предусматривает ответственность за нарушение порядка въезда в Крым, вступил в силу только в конце 2014 года.

"Также на момент пересечения конкурсантом государственной границы Украины информации или поручений других правоохранительных органов о том, что он, возможно, посещал оккупированный Крым вопреки законодательству Украины, в пограничном ведомстве не было", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины ранее заявляла, что не будет применять санкции к Костову.

Парламент Украины в апреле 2014 года принял закон об ограничении въезда и выезда в Крым, который все еще считает своей, но "временно оккупированной территорией", однако ввел санкции за его нарушение лишь спустя год. Въезд в Крым без согласования с Киевом расценивается на Украине как незаконное пересечение госграницы и влечет за собой штраф или административный арест на срок до 15 суток, а также грозит запретом на въезд в страну.