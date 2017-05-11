СМИ: СБ Украины не введет санкции против фаворита Евровидения из-за Крыма

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины не будет применять санкции из-за посещения Крыма к участнику "Евровидения-2017" Кристиану Костову, представляющему Болгарию, сообщило украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на собеседника из СБУ.

Ранее выступление в Крыму стало поводом для запрета СБУ въезда на Украину на три года российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" с песней о любви Flame Is Burning. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

По информации украинских СМИ, болгарский певец Костов в 2014 году выступал в "Артеке" в Крыму.

"Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на "Евровидении-2017", — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что певец выступал в Крыму летом 2014 года, до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение Крыма без согласования с Киевом.

Как написала в четверг на своей странице в Facebook представитель СБУ Елена Гитлянская, решение о запрете на въезд принимает как Служба безопасности, так и Госпогранслужба.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил в комментарии украинскому агентству УНИАН, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма. "Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он въезжал на Украину, ни у нас, ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона", — сказал Слободян.