Савченко уехала в Индию от "тошнотного Евровидения"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что уехала в Индию подальше от "тошнотного Евровидения".

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в прошлом году. Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал конкурса, по итогам которого определились десять финалистов. Второй полуфинал пройдет в четверг, а финал — 13 мая.

"В эти дни у меня рабочая поездка в Индию… Большой плюс этой поездки в том, что я пропущу все праздники, тошнотное "Евровидение" и свой день рождения, подальше от центра событий. Веселиться у меня нет сил, поскольку на Украине ситуация до сих пор такая, что не до веселья", — написала Савченко в своем блоге на сайте Gordonua.com.

Она сообщила, что в Индии примет участие в саммите, не уточнив, в каком именно.

Представлять Россию на "Евровидении" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались от трансляции.

Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн.