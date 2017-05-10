В центре Киева вытоптали клумбу с символикой Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Клумбу с символикой "Евровидения-2017" вытоптали в центре Киева на Майдане Незалежности (Площади Независимости), сообщило коммунальное предприятие "Киевзеленстрой".Facebook.
Отмечается, что сейчас композицию восстанавливают.
На фотографии видна надпись "Евровидение", вокруг которой отсутствует часть высаженных цветов. Возле клумбы многие фотографируются и ради хорошего снимка заходят на нее.
Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе принимают участие 42 страны.
Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать "Евровидение".