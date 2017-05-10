В центре Киева вытоптали клумбу с символикой Евровидения

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Клумбу с символикой "Евровидения-2017" вытоптали в центре Киева на Майдане Незалежности (Площади Независимости), сообщило коммунальное предприятие "Киевзеленстрой".

"Уважаемые киевляне и гости столицы, обращаемся к вам с огромной просьбой не разрушать то, что приносит всем эстетическое удовольствие и предупреждать такие случаи и сохранять красоту", — говорится на странице предприятия в Facebook

Отмечается, что сейчас композицию восстанавливают.

На фотографии видна надпись "Евровидение", вокруг которой отсутствует часть высаженных цветов. Возле клумбы многие фотографируются и ради хорошего снимка заходят на нее.

Во вторник в Киеве состоялся первый полуфинал "Евровидения-2017", по итогам которого определились первые десять финалистов. Финал запланирован на 13 мая, второй полуфинал пройдет 11 мая. В конкурсе принимают участие 42 страны.

Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать "Евровидение".