Еще двух российских журналистов не пустили на Украину

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники пограничной службы Украины в воскресенье не пропустили в страну двух российских журналисток, которые ехали для освещения "Евровидения-2017", им запрещен въезд в страну на три года, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"Сегодня утром государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд на Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посетили временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска. Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на "Евровидение" не является документом, который предоставляет право для пересечения границы. При принятии решений госпогранслужба совместно с СБУ и национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины", — написал Слободян в воскресенье на своей странице в Facebook

Погранслужба не называет имена журналистов, а также издания, которые они представляют. "Сейчас эти лица находятся в пункте пропуска, поэтому пока не будем называть издание, которое они представляют, и их фамилии. Это гражданки РФ, которые посещали аннексированный Крым в нарушение украинского законодательства через временно закрытые пункты пропуска. На основании данной информации пограничники приняли решение о недопуске их на территорию Украины и запрете въезда на длительный срок", — сообщил Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль сообщил, что аккредитованного на "Евровидение" фотокорреспондента агентства Рамиля Ситдикова не пустили на Украину. Фотокорру выдали постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".

Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение-2017" состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Киев ранее уже неоднократно запрещал въезд на Украину журналистам "России сегодня". В апреле 2014 года фотокорреспондент РИА Новости Алексей Куденко, отправленный в редакционную командировку для освещения событий на юго-востоке Украины, не прошел пограничный контроль в аэропорту Донецка. Его посадили на самолет, следующий обратным рейсом. В этот же день украинскими пограничниками с поезда "Москва-Луганск" был снят корреспондент РИА Новости Андрей Малышкин. Ему также отказали во въезде в страну с формулировкой "недостаток средств для пребывания на территории Украины".