Киев озвучил гонорар Джамалы за "выступления в перерывах" на Евровидении

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Украинская певица Джамала, выигравшая международный песенный конкурс "Евровидение" в 2016 году, заработает 985,5 тысячи гривен (около 37 тысяч долларов) за выступления в перерывах между номерами конкурсантов в этом году в Киеве, следует из электронной базы данных системы государственных закупок Prozorro.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Официальное открытие песенного конкурса "Евровидение" состоится 7 мая в Киеве. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

"Выступление певицы Джамалы в интервальных актах песенного конкурса "Евровидение-2017" — 985,5 тысячи гривен", — сообщается на сайте системы электронных закупок.

При этом выступление другой украинской певицы Русланы, которая также стала победительницей "Евровидения" в 2004 году, будет стоить более чем в два раза дешевле — 393,652 тысячи гривен (14,8 тысячи долларов).

Кроме того, выступление на "Евровидении" украинской группы Onuka обойдется организаторам в 45 тысяч гривен (1,7 тысячи долларов).

Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.