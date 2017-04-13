Самойлова прокомментировала решение ЕВС по поводу ее участия в Евровидении

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представительница России Юлия Самойлова до последнего верила, что ее пустят на "Евровидение-2017".

"Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло", — сказала Самойлова РИА Новости.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что "Евровидение" еще будет в ее жизни.

Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.