Владимир Путин подал документы в Центризбирком

Владимир Путин подал в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Вся процедура заняла у президента не более пятнадцати минут. Протокол о приеме документов был подписан в 13:38. А уже в 13:45 началось заседание Госсовета под председательством Путина.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне за его выдвижение проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более шестисот человек, среди которых действующие российские политики — сенаторы и депутаты, а также артисты и музыканты, общественные деятели.