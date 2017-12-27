ЦИК принял документы Путина для выдвижения кандидатом в президенты

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. 27 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. ЦИК России принял к рассмотрению документы действующего президента России Владимира Путина для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в марте 2018 года.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Накануне, 26 декабря, инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, проголосовала за его выдвижение на предстоящих выборах. В среду Путин лично представил в ЦИК документы для выдвижения.

Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

На этапе регистрации самовыдвиженцам предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку – не менее 300 тысяч, причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.

На ежегодной пресс-конференции в середине декабря Путин заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.