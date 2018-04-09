Памфилова готова прийти в Госдуму с докладом по итогам выборов президента

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова готова прийти в Госдуму с докладом по итогам выборов президента РФ, если это будет интересно парламентариям и ее пригласят.

"Готова с большим удовольствием, если меня пригласят, и в Госдуму прийти, и в Совет Федерации (с докладом по итогам выборов президента РФ – ред.). Если пригласят, будет интерес, мы придем",- сказала Памфилова журналистам.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.