Зарубежные силы хотели "разогреть" татарский вопрос в Крыму, заявили в МИД

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.18 марта 2018

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зарубежные силы пытались накануне проведения президентских выборов в России "разогреть" крымско-татарский вопрос, заявил в ходе "круглого стола" в Совете Федерации посол по особым поручениям в МИД РФ Андрей Нестеренко.

"В поле фокусного внимания наших оппонентов были проблемы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, положения с правами разного рода меньшинств, например, в Чечне. Другой пример — НКО коренных малочисленных народов Севера науськивались против деятельности наших компаний Лукойл и других отечественных компаний", — сказал Нестеренко.

"Ситуация в Крыму сводилась к тому, что в числе усилий наших западных оппонентов, а выборы, как вы знаете, проводились на полуострове впервые, был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского меджлиса, а также провокации украинских и турецких НКО", — добавил он.