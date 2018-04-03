Зарубежные силы хотели "разогреть" татарский вопрос в Крыму, заявили в МИД

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зарубежные силы пытались накануне проведения президентских выборов в России "разогреть" крымско-татарский вопрос, заявил в ходе "круглого стола" в Совете Федерации посол по особым поручениям в МИД РФ Андрей Нестеренко.
"В поле фокусного внимания наших оппонентов были проблемы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, положения с правами разного рода меньшинств, например, в Чечне. Другой пример — НКО коренных малочисленных народов Севера науськивались против деятельности наших компаний Лукойл и других отечественных компаний", — сказал Нестеренко.
"Ситуация в Крыму сводилась к тому, что в числе усилий наших западных оппонентов, а выборы, как вы знаете, проводились на полуострове впервые, был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского меджлиса, а также провокации украинских и турецких НКО", — добавил он.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
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