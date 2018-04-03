Выборы 2018

Глава ЦИК Памфилова вручила Путину удостоверение президента

09:5103.04.2018
Новости
(обновлено: 10:36 03.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава ЦИК Элла Памфилова вручает Владимиру Путину удостоверение президента РФ после победы на выборах. 3 апреля 2018Глава ЦИК Элла Памфилова вручает Владимиру Путину удостоверение президента РФ после победы на выборах. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента РФ.

Портреты кандидатов в президенты РФ с данными по голосованию за них на экране в ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Песков объяснил, почему итоги выборов можно считать неожиданными
"Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", — сказала Памфилова на встрече с Путиным, о чем сообщает сайт Кремля.

В свою очередь глава государства поблагодарил ЦИК за важную для страны работу.

"Элла Александровна, спасибо Вам большое. И хочу поблагодарить всех Ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", — сказал Путин.

Голосование на выборах президента России
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРаньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.

На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.Стенд с информацией о кандидатах на пост президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.

На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.

На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкЗа выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.

На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.

На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.

На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.

На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018Избиратели в городе Байконур во время выборов президента РФ, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВыборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.Выборы президента РФ в регионах России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
© РИА Новости / Евгений БеленькийЖителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018Голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Беленький
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.

На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© SputnikПерейти в фотобанкБолее 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.Избиратели голосуют на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армения в Ереване. 18 марта 2018
© Sputnik
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Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.

На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПроголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018Член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.

На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкИзбирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.Мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.

На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНа Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018Женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.

На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
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