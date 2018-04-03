Глава ЦИК Памфилова вручила Путину удостоверение президента

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента РФ.

"Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", — сказала Памфилова на встрече с Путиным, о чем сообщает сайт Кремля.

В свою очередь глава государства поблагодарил ЦИК за важную для страны работу.

"Элла Александровна, спасибо Вам большое. И хочу поблагодарить всех Ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", — сказал Путин.