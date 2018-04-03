Глава ЦИК Памфилова вручила Путину удостоверение президента

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента РФ.
"Владимир Владимирович, хотела Вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение", — сказала Памфилова на встрече с Путиным, о чем сообщает сайт Кремля.
В свою очередь глава государства поблагодарил ЦИК за важную для страны работу.
"Элла Александровна, спасибо Вам большое. И хочу поблагодарить всех Ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании. Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны", — сказал Путин.
Раньше всего голосование на выборах президента России началось для жителей Камчатки и Чукотки — в 23:00 по московскому времени.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
На фото: члены избирательной комиссии на избирательном участке во Владивостоке перед началом голосования на выборах президента России.
В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru, где каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
На фото: стенд с информацией о кандидатах на пост президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге.
Во многих регионах избирателям дарят подарки, особенно тем, кто голосует первый раз в жизни.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: девушка демонстрирует футболку на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
За выборами по всей стране наблюдают 146 228 наблюдателей, в том числе иностранные.
На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
На фото: на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском во время выборов президента России.
На Чукотке уже к полудню в двух селах была зафиксирована стопроцентная явка. При этом здесь в день выборов отмечаются тяжелые погодные условия — метель с порывами ветра до 28 метров в секунду, а в континентальной части морозы до 48 градусов.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: наблюдатели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
Участники традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая может стать рекордной, проголосовали прямо на маршруте заезда на Камчатке, сообщило правительство региона.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
На фото: мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске.
В Крыму голосование организовано на 1206 избирательных участках. Созданы также два специальных участка для голосования: один в районе строительства моста через Керченский пролив, второй — в зале нового терминала аэропорта Симферополь.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 51 в Петропавловске-Камчатском.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил выборы президента с референдумом 2014 года, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
На фото: глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе.
Выборы пройдут даже в космосе. Находящийся на МКС Антон Шкаплеров проголосует с орбиты. Российские космонавты, уже прибывшие на космодром Байконур, проголосуют оттуда, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
На фото: избиратели в городе Байконур во время выборов президента России, Казахстан. 18 марта 2018
Выборы проходят и в наукограде Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области. Здесь к полудню проголосовали 48,33% избирателей.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 130 в Чите.
Жителей Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тува, Хакасия и Алтай привлекли на выборы культурными мероприятиями, спортивными состязаниями и селфи-конкурсами.
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
На фото: голосование на избирательном участке в Паттайе, Таиланд. 18 марта 2018
Кемеровчан на избирательных участках консультируют медики в рамках акции "Час здоровья". По оценкам властей, эта акция стала самой популярной среди многочисленных мероприятий, которые традиционно проходят в день голосования на избирательных участках.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018
© Sputnik
Более 40 призов ждут участников флешмоба #УчастОК, организованного "Единой Россией" в Республике Алтай в день выборов президента. Чтобы стать участником конкурса, необходимо прийти на избирательный участок и сделать фотографию внутри или на фоне участка.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
На фото: избиратели голосуют на выборах президента России на избирательном участке № 8026 в посольстве Российской Федерации в Республике Армении в Ереване.
Проголосовать можно не только по месту своей прописки, но и при помощи "мобильного избирателя" — новой технологии, позволяющей людям выбрать участок по месту нахождения.
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
На фото: член участковой избирательной комиссии во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Новосибирске. 18 марта 2018
Избирательные участки открылись в дальнем и ближнем зарубежье. Голосование проходит в Прибалтике, Казахстане, Индии, Таиланде, США и Канаде, а также во многих других странах.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
На фото: мужчина опускает бюллетень в урну во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке № 42 в Казани.
На Украине полиция не пускает россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента. Заблокированы российские дипломатические миссии в Киеве, Одессе и Львове.
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
На фото: женщина опускает бюллетень в урну на выборах президента России на избирательном участке № 76 в Москве. 18 марта 2018
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.