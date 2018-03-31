Грудинин рассказал, почему сожалеет о сбритых усах

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 31 мар — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин, выступая в субботу на пленуме КПРФ, заявил, что по итогам выборов должен быть не только с усами, но и "с шевелюрой".

В феврале Грудинин и блогер Юрий Дудь заключили пари: кандидат в президенты обещал сбрить усы, если получит на выборах меньше 15%, в ином случае блогер должен был побриться налысо. На прошедших 18 марта президентских выборах с более чем 76% голосов победил нынешний президент РФ Владимир Путин. Грудинин оказался на втором месте с результатом в 11,78%.

После проигрыша на выборах Грудинин снял видео о том, как сбривает усы. Запись опубликована на YouTube-канале доверенного лица политика Максима Шевченко.

Публикация от Грудинин Павел Николаевич (@grudinin_pn) 24 Мар 2018 в 7:11 PDT

"Мы не проиграли. И я должен быть не только с усами, но ещё и шевелюру отпустить большую. Потому что у нас точно около 30%", — сказал Грудинин участникам пленума.

Четвертый совместный мартовский пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.