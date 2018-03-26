Президент Бразилии поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер по телефону поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах, прошедших 18 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мишел Темер поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", — говорится в сообщении.

Добавляется, что была подтверждена обоюдная заинтересованность в развитии всего комплекса двусторонних связей и реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Бразилии в Россию 20-22 июня прошлого года.

"Предметно обсуждены практические вопросы российско-бразильского экономического сотрудничества, включая торговлю сельхозпродукцией. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — отмечается в сообщении.

Голосование на выборах президента РФ прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.