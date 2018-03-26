МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. СПЧ готов обращаться в международные суды и правозащитные организации, чтобы обратить их внимание на вопиющие факты недопуска россиян к участию в выборах президента РФ на территории Украины, заявил член СПЧ, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.
Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
"Я согласен здесь с позицией ЦИК, что все эти случаи оскорбления избирателей, недопуска избирателей должны быть задокументированы, и мы со своей стороны готовы обращаться в международные суды, международные правозащитные организации с тем, чтобы обратить внимание на эти вопиющие факты", — сказал журналистам Брод.
Он также подчеркнул, что ОБСЕ, заявившая о том, что произошедшее является внутренним делом России и Украины тем самым "самоустранилась от защиты прав россиян".
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. По итоговым данным Центризбиркома, действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов.
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