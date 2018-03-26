Избирком КЧР просит в суде отменить итоги голосования на трех участках

ПЯТИГОРСК, 26 мар — РИА Новости. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии обратилась в суды с заявлениями о признании итогов выборов 18 марта на трех избирательных участках недействительными из-за возможных вбросов, сообщил РИА Новости представитель избиркома республики.
"В связи с размещением в сети интернет видеоролика, содержащего в себе фрагменты трансляции голосования, появления информации о возможной организации многократного голосования, ставящей под сомнение действительность итогов голосования на избирательных участках, принято решение обратиться в суды. Речь идет о 159-м участке в Малокарачаевском районе, 216-м и 217-м в Усть-Джегутинском районе и о признании итогов голосования на этих участках недействительными", — говорится в сообщении.
По его словам, избирательная комиссия приняла соответствующее постановление и обратилась в суды районов. "Даты рассмотрения пока не назначили", — отметил представитель избиркома.
Ранее были отменены результаты голосования на 13 участках в девяти регионах страны, а также на одном зарубежном участке. Так, итоги аннулировали на четырех участках в Дагестане, двух участках в Кемеровской области, а также участках в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и на одном из участков, созданных для голосования россиян в Австралии.
Также сообщалось, что не исключена отмена итогов еще на ряде участков в Карачаево-Черкесии, Чечне и Калининградской области.
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, следует из итоговых данных Центризбиркома.
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