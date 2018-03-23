Путин победил на выборах президента

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин одержал победу на нынешних выборах главы государства с результатом 76,69% голосов, говорится в проекте постановления Центризбиркома.

За Путина проголосовали в целом 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей.

Избирательная кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло в минувшее воскресенье, 18 марта. На пост главы государства претендовали восемь зарегистрированных кандидатов: глава партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от КПРФ, бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский, действующий президент Владимир Путин, который участвовал в этих выборах как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая "Гражданской инициативой", глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который баллотируется от своей Партии роста, и один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский. Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии были расположены в избирательном бюллетене.