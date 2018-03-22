Памфилова пригрозила "дать в зубы" наблюдателю за оскорбление избирателей

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что "дала бы в зубы" за оскорбление избирателей наблюдателем от доверенного лица одного из кандидатов во время выборов президента РФ на избирательном участке в Карачаево-Черкессии.
Во время видеосвязи ЦИК РФ с избиркомом Карачаево-Черкессии выяснилось, что наблюдатель от доверенного лица одного из кандидатов на пост президента оскорбил местных избирателей.
"Была бы я там… Вне всяких приличий — получил бы в морду. Представители Кавказа люди корректные, воспитанные, кроме презрения ничего не оказали, рукоприкладством не занимались. У меня — получил бы в зубы",- сказала Памфилова.
В избиркоме республики также сообщили, что на участках присутствовало много наблюдателей, чьё пребывание в Карачаево-Черкессии оплачивало доверенное лицо одного из кандидатов на пост президента РФ. "Понятно. Это круто. Надо разбираться",- сказала Памфилова после оглашения этой информации.
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