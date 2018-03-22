В ЦИК рассказали, на каких участках могут отменить результаты выборов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Избирательные комиссии Карачаево-Черкесской республики, Чечни, Калининградской области, по информации ЦИК России, обратились в суды для отмены результатов голосования в ходе выборов президента РФ на ряде избирательных участков, указано в постановлении ЦИК.

На заседании комиссии в четверг рассматривается проект постановления по итогам анализа обращений по поводу возможных нарушений в ходе выборов 18 марта.

"Имеется информация о том, что в рамках реагирования на поступающую информацию о грубых нарушениях закона, которые были допущены на отдельных избирательных участках в Карачаево-Черкесской республике, Чеченской республике и Калининградской области, избирательные комиссии соответствующих субъектов обратились в суд с административными исковыми заявлениями об отмене решения участковых избирательных комиссий таких участков об итогах голосования", — говорится в проекте постановления ЦИК.

В среду замглавы Центризбиркома Николай Булаев сообщил РИА Новости, что к настоящему моменту результаты голосования отменены на 13 участках в девяти регионах внутри страны, а также на одном зарубежном участке. Он не исключил, что будут рассмотрены результаты голосования еще на нескольких участках. Вместе с тем Булаев напомнил, что всего в день выборов работали более 97 тысяч участковых избирательных комиссий и "абсолютное большинство честно выполнили свою работу".

Сейчас результаты выборов уже отменены на четырех участках в Дагестане, двух участках в Кемеровской области, а также на участках в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и на одном из участков, созданных для голосования россиян в Австралии.

Как отмечено в постановлении ЦИК, "причиной признания итогов голосования недействительными в большинстве из указанных случаев стали ситуации, очевидно свидетельствующие о невозможности установить результаты волеизъявления в связи с обнаружением избирательных бюллетеней, использованных с нарушением закона".