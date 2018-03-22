Международные наблюдатели похвалили организацию выборов, заявили в ЦИК

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев встретился с аккредитованными международными наблюдателями из Франции, Бельгии, Сербии, Италии и Нидерландов, проводившими мониторинг выборов президента РФ, которые высоко оценили прозрачность проведения процедуры голосования, сообщает сайт Центризбиркома.

"Член ЦИК России Василий Лихачев встретился с группой аккредитованных международных наблюдателей из Франции, Бельгии, Сербии, Италии и Нидерландов, а также c представителями ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг". Василий Лихачев и международные наблюдатели обменялись мнениями о прошедших выборах президента Российской Федерации. Член ЦИК России ознакомил гостей с результатами голосования российских граждан за рубежом, которое состоялось в 145 странах, рассказал об аспектах деятельности созданной в Центризбиркоме рабочей группы по информационным спорам", — говорится в сообщении.

"Наблюдатели, находившиеся в день голосования в различных регионах России, отметили хорошую организацию избирательной кампании в стране и высоко оценили прозрачность проведения процедуры голосования", — добавил Лихачев.

Выборы президента прошли в России 18 марта. Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов, действующий президент Владимир Путин одерживает победу с 76,68%. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,65%. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76% голосов, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка составляет 67,4%.

Подробнее о процедуре выборов президента в Российской Федерации читайте в справке РИА Новости >>