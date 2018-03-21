Генеральный секретарь ООН поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш по телефону поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в РФ, в ходе разговора обсуждалась важность координирующей роли ООН в урегулировании сирийского кризиса, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Антониу Гутерреш тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", — говорится в сообщении.

В ходе разговора затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня. "При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие Женевскому процессу под эгидой ООН", — отмечается в сообщении.

"Генеральный секретарь ООН подчеркнул особый вклад нашей страны в поддержание глобальной безопасности и стабильности", — сообщили в пресс-службе.

Также в Кремле подтвердили приглашение Антониу Гутеррешу посетить Россию.