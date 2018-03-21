В ООН сожалеют о недопуске Киевом россиян к голосованию 18 марта

ЖЕНЕВА, 21 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сожалеет о том, что россиян не допустили на избирательные участки на Украине во время выборов президента РФ и призывает Москву не предпринимать аналогичных, заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор.
"Мы отмечаем наше сожаление о том, что граждане РФ, проживающие на Украине, не смогли выразить свое право голоса на президентских выборах. Но мы надеемся, что также на предстоящих президентских выборах на Украине все, кто обладает украинским гражданством, смогут беспрепятственно выразить свое право голоса. И мы призываем обе стороны обеспечить это", — сказала она, выступая в среду на обсуждении ситуации на Украине в СПЧ ООН.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.
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