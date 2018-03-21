Результаты выборов президента России отменили на 14 участках

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Результаты голосования на выборах президента России, состоявшихся 18 марта, отменены на 13 избирательных участках в девяти регионах страны, а также на одном зарубежном участке, не исключено, что их число увеличится, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"На 14 участках отменены результаты голосования. Это четыре участка в Дагестане, два участка в Кемеровской области, по одному участку в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, а также один участок за пределами России", — сообщил Булаев.

"Возможно, будут рассмотрены результаты голосования ещё на нескольких участках. ЦИК многое сделала, чтобы выборы были максимально честными и все процедуры строго соответствовали нормам закона. И там где нарушения установлены, идёт анализ этих нарушений", — заявил замглавы ЦИК.

Он напомнил, что всего в день выборов работало более 97 тысяч участковых избирательных комиссий. "И абсолютное большинство честно выполнили свою работу. Это было нелегко. Члены комиссий почти сутки работали без отдыха", — добавил собеседник агентства.

Таким образом, к настоящему моменту число участков, на которых отменены результаты голосования, возросло вдвое по сравнению с недавними данными. Буквально накануне, во вторник председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что итоги выборов отменены на семи участках в стране: уже тогда было известно о нескольких участках в Дагестане, Кемеровской, Московской и Тюменской областях.