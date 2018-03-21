В Совфеде допустили изменение закона о выборах президента

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Совет Федерации может подготовить предложения по корректировке закона о выборах президента, заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
"Мы внимательно изучим прошедшие выборы и при необходимости предложим свои предложения по изменениям и уточнениям", — сказала она.
Матвиенко отметила, что речь может идти о всем блоке избирательного законодательства.
Так, полагает спикер, норму об общественных наблюдателях можно распространить на региональные выборы; в качестве наблюдателей могли бы выступить представители федеральной и региональных общественных палат.
Подготовить предложения поручили комитету по конституционному законодательству.
Также Матвиенко заявила, что прошедшие выборы "продемонстрировали феноменальные результаты".
"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", — добавила спикер.
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней.
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