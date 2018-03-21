МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, согласно параллельным подсчетам КПРФ, победил на выборах во всех без исключения регионах, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Мы вели параллельный подсчёт. Заявляю официально, что Путин выиграл фактически во всех без исключения субъектах РФ", — сказал Зюганов журналистам в среду.
При этом лидер КПРФ отметил, что считает прошедшую избирательную кампанию "грязной".
Выборы главы государства прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. На втором месте оказался Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак занимает четвертое место с результатом 1,68%, Григорий Явлинский — на пятом месте с 1,05%. Борис Титов набирает 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%. Явка по стране составила 67,4%.
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