Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017

Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, в ходе беседы лидеры двух стран высказались за координацию усилий по ограничению гонки вооружений, развитие взаимодействия, в том числе, по стратегической стабильности и борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", — говорится в телеграмме.

В ходе разговора Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. "Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", — говорится в телеграмме.